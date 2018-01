Adriana Lastra aprecia «parálisis, agotamiento y hastío» en el PP Adrián Barbón y Adriana Lastra clausuran los actos del centenario de Manuel Llaneza. / EFE La dirigente socialista acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de incumplir los compromisos sobre financiación autonómica «porque no tiene capacidad ni impulso político, y, además, ya no le interesa» EFE Viernes, 12 enero 2018, 21:07

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha denunciado hoy la "parálisis, agotamiento y hastío" que rodea al Gobierno de Mariano Rajoy que, en su opinión, "da la sensación de que tiene ganas de irse". Lastra ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación poco antes de participar en la clausura de los actos conmemorativos del centenario de la investidura de Manuel Llaneza, fundador del sindicato minero SOMA, como alcalde de Mieres.

Según Lastra, el Gobierno "está en una parálisis permanente, está agotado y no tiene impulso político para nada", una situación que, en su opinión, se aprecia en los incumplimientos que Rajoy y el PP mantienen en materia de financiación autonómica. Según la dirigente socialista, los populares han incumplido, en primer lugar, la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas y el acuerdo de investidura que firmaron con Ciudadanos.

Ha añadido que el día 17 de enero se cumple un año de la conferencia de presidentes en la que Rajoy y el PP se comprometieron a llevar adelante la revisión del modelo de financiación autonómica, pero que el presidente no lo ha hecho "porque no tiene capacidad ni impulso político, y porque además ya no le interesa".

La vicesecretaria general de los socialistas también ha criticado que la prórroga de los presupuestos del Estado de 2017 fije un límite del 50% del gasto de todos los ministerios. "Eso solo puede tener dos lecturas: o tiene pactado con otros grupos políticos un nuevo presupuesto político para 2018, cosa que dudamos por lo que dicen el resto de grupos parlamentarios, o es una nueva irresponsabilidad absoluta que incluso ha generado problemas dentro del propio PP", ha añadido.

Lastra ha estado acompañada en el homenaje al sindicalista y político asturiano por el nuevo secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, cuya ejecutiva cumplió ayer sus primeros cien días de trabajo. Al ser preguntada sobre esta cuestión, Lastra ha afirmado que las cuestiones internas del PSOE no están sobre la mesa, que "se acabaron las trifulcas" y que "todo el partido asume el resultado de sus congresos".

En el caso de Asturias, donde el presidente regional, Javier Fernández fue sustituido al frente de la organización por Adrián Barbón, Lastra ha asegurado que, aunque pudo costar "un poco más o un poco menos digerir sus resultados, todo el partido ha cerrado filas en torno a la FSA y a la figura de su secretario general y en torno al presidente del Principado y su Gobierno".