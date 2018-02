Adriana Lastra defiende el uso de 'portavoza' La portavoz del PSOE en el Congreso señala que «el lenguaje avanza con la sociedad» EUROPA PRESS Jueves, 8 febrero 2018, 16:35

La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha defendido el uso del término 'portavoza', empleado por la dirigente de Podemos, Irene Montero, y ha apuntado que no le parece mal "igual que no me pareció mal la expresión 'miembros y miembras'" usada en 2008 por la entonces ministra socialista de Igualdad, Bibiana Aído.

Lastra ha compartido argumentos con la portavoz de Unidos Podemos, señalando que "lo que no se nombra no existe" y ha señalado que "el lenguaje avanza con la sociedad" e, incluso, "la sociedad muchas veces va por delante y este se va acomodando" tal y como se demuestra, según ha apuntado, con las inclusiones que la RAE hace cada año de nuevos términos.

"Me parece bien, lo aplaudo y lo defiendo. Yo a mi portavoza (Margarita Robles) la llamo portavoza", ha insistido la diputada socialista, tras ser preguntada por este tema en rueda de prensa en el Congreso, después de que, tanto el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y la RAE criticaran el uso de este término por parte de Montero.

«Falta de políticas de igualdad»

Sobre este tema también se ha referido la propia portavoz del PSOE, Margarita Robles, quien ha señalado que a su formación lo que le preocupa es "la falta de políticas de igualdad" existente desde el Gobierno de la nación.

"Ayer, Rajoy, ante un tema tan importante como es la brecha salarial volvió con sus desprecios a decir que le importa muy poco" este tema, ha declarado Robles, en referencia a la pregunta que ella misma formuló al presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso.

Además, ha señalado que, el hecho de que el Ejecutivo haya propuesto al Ministro de Economía, Luis de Guindos, para la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), es una "manifestación más del desprecio que el Gobierno siente por las mujeres de este país y por la lucha por la igualdad". En este sentido, ha defendido que el PSOE va a esta el primero en la lucha por la igualdad y que, en esta materia no van a aceptar vetos "por parte del Gobierno ni de nadie".