Adriana Lastra, a Javier Fernández: «No hay rectificación, proponemos acuerdos de país» Adriana Lastra, el pasado día 12, en un acto del PSOE en Mieres. / EFE / CEREIJIDO Ve «un abismo» entre la actitud del nuevo PSOE de plantear consensos «desde la izquierda» y el «gravísimo error de la gestora de hacer presidente a Rajoy» ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO. Jueves, 25 enero 2018, 04:19

La rectificación que el presidente del Principado, Javier Fernández, dice ver en la línea política del nuevo PSOE de Pedro Sánchez, en el sentido de abrirse a acuerdos con el PP en asuntos de gran calado, no es tal. Es lo que sostiene la vicesecretaria general, la asturiana Adriana Lastra, contundente al pronunciarse al respecto. «No hay ninguna rectificación», replicó ayer. Lastra aseguró que hay «un abismo» entre la apuesta de la dirección socialista por «proponer acuerdos de país» a otros partidos, a partir de planteamientos de izquierdas, y «el gravísimo error de Fernández y su gestora» de hacer presidente a Mariano Rajoy tras las elecciones generales de 2016. Son dos cuestiones diferentes, precisa, que no resisten la más mínima comparación.

Las reflexiones de Javier Fernández, en el marco de la conferencia que ofreció en Nueva Economía Fórum, estaban llamadas a crear polémica en las filas socialistas. El dirigente asturiano consideró «sorprendente» la disposición del PSOE a alcanzar grandes acuerdos con el PP y remarcó: «Yo pacté, está bien cuando se rectifica en la buena dirección». Aunque no hizo referencia expresa a ello, sus alusiones tenían que ver con el 'no es no' que Sánchez enarboló frente a Rajoy tras el carrusel electoral de 2015 y 2016.

El mensaje ya molestó el mismo martes a los 'sanchistas', que interpretaron de las palabras del presidente del Principado lo que ayer verbalizó la portavoz parlamentaria, Margarita Robles: que Javier Fernández busca «arrimar el ascua a su sardina» y utilizar el actual escenario político y esos posibles consensos de los dos grandes partidos para justificar su decisión pasada de hacer presidente a Rajoy.

Pero no son dos hechos políticos comparables, apuntó ayer la número dos del PSOE argumentando que de rectificación, nada. Entre el apoyo de Fernández y la gestora a la investidura de Rajoy, «un gravísimo error como de manera rotunda dijo la militancia», y la disposición del partido a proponer «acuerdos de país» media «un abismo».

Adriana Lastra concretó que el PSOE plantea esos acuerdos «a la sociedad española y a todos los partidos, incluido, por supuesto, el que gobierna». Y que lo hace a partir de propuestas «de izquierdas» como el impuesto a la banca para sostener el sistema público de pensiones o la gratuidad de la primera matrícula universitaria, «que, por cierto, el Partido Popular no parece dispuesto a apoyar».

Salvar el estado de bienestar

«No hay ninguna rectificación», reitera la vicesecretaria general, que sostiene que el principio que guía la acción política del PSOE no ha cambiado: «Salvar y mejorar el único patrimonio público que tenemos los trabajadores de este país, que es nuestro estado de bienestar».