«El Gobierno apostará por Asturias, por sus infraestructuras y por las cuencas»

Con una mezcla de emoción y satisfacción vivió ayer Adriana Lastra el desenlace de la moción de censura que ha llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa, en un inesperado giro de los acontecimientos teniendo en cuenta que hace apenas un año que el secretario general del PSOE recuperaba los mandos del partido tras un convulso proceso interno. La vicesecretaria general, asturiana de mayor rango en la organización, cree que se abre un horizonte de «esperanza» para el país y pronostica que el Principado saldrá bien parado de este relevo al frente del Gobierno central.

-¿Un primer análisis después de un día tan intenso?

-Ha sido un día de mucha emoción. Un día en el que el Congreso censuró al Gobierno del PP y abrió una oportunidad a la esperanza del país y de la izquierda. Ahora es el momento de dignificar la política, de impulsar una agenda social con medidas para combatir la precariedad, para fomentar la igualdad... Se abre también un tiempo nuevo para el diálogo y el entendimiento con las comunidades autónomas, para abordar este tema en el Congreso.

-¿Esos van a ser los pilares de la acción del Ejecutivo?

-Serán cuatro: agenda social, regeneración política, entendimiento y diálogo con todas las comunidades y cumplimiento de los compromisos económicos, como socios que somos de la UE.

-Ha sido muy criticado que la moción saliera adelante con el apoyo de fuerzas como Bildu y los independentistas catalanes.

-Lo que hizo el Congreso fue censurar a un partido que, como acredita una sentencia, ha esquilmado y robado a los españoles. Se planteó elegir entre democracia o corrupción y se eligió democracia.

-¿Qué se ha negociado con las fuerzas independentistas?

-No ha habido negociación. Hemos hablado con todos y nadie ha pedido nada. Son votos legítimos que representan a doce millones de españoles. En eso está basada la democracia y quien lo critica no entiende cómo funciona.

-¿No hay acuerdos de ningún tipo? Desde la derecha se sospecha de pactos ocultos.

-No se ha pactado nada. Se habló con todos los partidos, salvo con el PP. Todos entendieron la necesidad de una regeneración democrática. En cuanto a la derecha, tanto Pedro en términos personales como el PSOE como partido llevan mucho tiempo sufriendo los ataques de la derecha. Recuerde cuando Rajoy acusó a Zapatero de traicionar a las víctimas del terrorismo. Han sido muchos ataques, muy duros. Eso supone no entender la lealtad de Estado y que hay temas con los que no se puede jugar.

-¿Qué margen tendrá el nuevo Gobierno para una solución del conflicto político en Cataluña?

-Ahora ya hay un presidente legítimo de la Generalitat, elegido por el Parlamento catalán. Un presidente con el que, es verdad, no compartimos su visión de Cataluña. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez se va a sentar con todos los presidentes autonómicos y dialogará dentro del orden constitucional. Habrá diálogo con Cataluña, como con el resto de comunidades autónomas.

-Hay quien duda del compromiso del PSOE con la Constitución, al hilo del apoyo de los independentistas a la moción.

-El PSOE es uno de los padres fundadores de la Constitución y siempre la ha defendido. Creo que lo hemos demostrado en la aplicación del artículo 155, defendiendo al Estado, no al Gobierno, y así lo vamos a seguir haciendo, sin duda. Lo que esperamos es que en Cataluña se abra una legislatura autonomista y que el nuevo Gobierno catalán abandone la vía unilateral. Esperamos que Torra gobierne para todos los catalanes y no solo para una parte.

-¿Qué expectativas puede tener Asturias con el nuevo Gobierno?

-Las mejores expectativas. Con el Gobierno del PP a Asturias no le ha ido bien, la inversión cayó hasta niveles pírricos. Su gestión ha abocado al cierre a la minería. El Gobierno del PSOE trabajará para dar respuesta a los problemas de Asturias. Pedro Sánchez ya dejó claro en su intervención en el Congreso que los compromisos recogidos en el presupuesto se van a mantener, habrá una apuesta por las infraestructuras asturianas. Y también hay un compromiso personal de Pedro Sánchez con las cuencas. Creo que para Asturias se abre una época de esperanza.

Una relación «leal»

-¿Cómo espera que sea el trato con el Gobierno asturiano, teniendo en cuenta que la relación entre Pedro Sánchez y Javier Fernández no ha sido la mejor?

-Será una relación marcada por la lealtad institucional. El Gobierno de Asturias siempre ha sido leal, también con gobiernos de otro color político, y estoy segura de que esta vez también será así. Entre las dos administraciones habrá mucha y buena colaboración.

-¿Va a estar en el futuro Gobierno? ¿Qué sabe de su composición?

-Bueno, yo soy la vicesecretaria general y portavoz adjunta en el Congreso. Le puedo decir que lo único que le he pedido a Pedro en todo este tiempo fue que se presentase a las primarias, no le he pedido nada más. Lo que sí le puedo asegurar es que el Consejo de Ministros va a estar formado por compañeros excelentes que lo van a dar todo para sacar al país de la situación en que lo ha dejado la derecha. ¿Quién lo compondrá? De momento, eso solo lo sabe Pedro Sánchez. Hoy es un día para estar orgulloso del presidente y de todos los compañeros del PSOE que lo han puesto todo y que se han dejado la piel para que España vaya a tener un Gobierno digno, decente, coherente y honrado.

-Usted ha acompañado a Sánchez desde que dejó la secretaría general del PSOE hasta que la recuperó y ahora, en su llegada al Gobierno. ¿Qué lectura hace de este recorrido político?

-La sensación tiene que ver con la ética de la responsabilidad y de la convicción. De convicción fuerte y voluntad de hierro. La militancia lo entendió y ahora también lo ha entendido el Congreso. Personalmente, quisiera mostrar mi agradecimiento a todos quienes nos han acompañado en estos meses, muy duros. A los militantes y simpatizantes, que nos dieron ánimos. A la gente de izquierdas que cuando Pedro Sánchez recuperó la secretaría general se volvió a afiliar. Quiero trasladar mi agradecimiento y la sensación de que hicimos lo correcto. La izquierda española tiene hoy una esperanza, y esa esperanza se llama Pedro Sánchez y PSOE.