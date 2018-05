Wenceslao López apoya a Pedro Sánchez: «O el abismo o la censura» Mario Rojas El alcalde de Oviedo destaca que el tripartito es el «gobierno del diálogo», a los mil días de asumir el bastón de mando JUAN CARLOS ABAD Viernes, 25 mayo 2018, 13:54

Wenceslao López, alcalde de Oviedo, ha hecho esta mañana balance de los mil días de gobierno tricolor en la ciudad. Lo ha hecho en la Casa del Pueblo, aprovechando la presentación de un manifiesto común a los consistorios gobernados por agrupaciones socialistas y que lleva por título «A un año de las elecciones municipales».

Pese a ello, el comienzo de la intervención de López se ha centrado en la «situación de excepción con la corrupción» que «requiere medidas excepcionales para sacar el gobierno a un partido corrupto». Ha apoyado, de esta manera, la presentación de la moción de censura a Mariano Rajoy por parte de su secretario general, Pedro Sánchez. «O el abismo o la censura», ha explicado.

En cuanto al gobierno municipal en el que están representados Somos, candidatura de unidad popular, el propio PSOE e Izquierda Unida, López ha destacado el «diálogo y la colaboración» con la que nació la coalición.

Tras las polémicas de la última semana acerca de la viabilidad de un recinto ferial en la ciudad, López ha cerrado filas y se ha referido a los tres años de legislatura vencidos. «Puedo afirmar que esas tensiones no han puesto en peligro ninguna decisión importante para Oviedo». Porque las discrepancias han aparecido, según el primer edil, en cuestiones «marginales y fuera de tiempo».

En lo sustancial, para el alcalde, en proyectos como el de El Cristo Buenavista, La Vega o la remunicipalización de servicios, «las decisiones se han aprobado por unanimidad».

Acerca de la posibilidad de presentarse a un segundo mandato como cabeza de cartel de los socialistas ovetenses, ha afirmado que «no me creéis, pero no he gastado ni un segundo en pensar en junio de 2019. Cuando el partido diga que es el momento y ojalá lo haga antes de enero valoraré temas importantes con la familia y los compañeros».