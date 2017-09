El alcalde de Siero afea su caso a la ejecutiva saliente: «No todo vale» El alcalde de Siero, Ángel García, ayer en la sede del PSOE. / S. S. MARTÍN Ángel García reclama que su caso «sirva de ejemplo para el futuro» tras el archivo por parte del PSOE de la investigación sobre su patrimonio JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Viernes, 29 septiembre 2017, 02:52

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, compareció ayer, tras el archivo de la comisión federal de ética y garantías del PSOE de la investigación abierta sobre su patrimonio personal, para reclamar que no se ponga nunca en duda «la presunción de inocencia» ante casos como el suyo. «El comité ha dado una respuesta clara, contundente y en un tiempo razonable», dijo.

El regidor considera que, aunque ya no se puede reparar el daño causado durante estas últimas semanas, sí le gustaría que «sirviera como ejemplo para el futuro y que la nueva FSA lo tenga como un ejemplo de lo que no debería ocurrir, porque en política no todo vale». Y advirtió de que cualquiera puede verse envuelto en la misma situación. «En política hay gente que actúa de una manera y luego se le puede volver en contra, porque puede pasarle a él y luego lo ve de otra manera», afirmó, por lo que hizo un llamamiento a «la autocrítica y la reflexión».

El alcalde dijo haber sido víctima de «una pena de telediario donde todo el mundo se convierte en juez y fiscal y siempre en negativo». Y añadió que, si en vez de una investigación interna del partido, se hubiera producido una denuncia en el juzgado, el tema se habría dilatado en el tiempo «y me habría visto sometido a una condena hasta que se resolviera».

Respecto a la afirmación del comité federal de ética y garantías censurando la extralimitación del comité homónimo autonómico, el alcalde comentó que «el informe dice lo que dice y alguien será responsable de haber hecho las cosas de manera incorrecta, pero se te señala, se te acusa, se te condena y luego se resuelve de manera contraria y no pasa nada». García agradeció el apoyo a «los compañeros de verdad» y a su familia, «porque detrás de un político hay una persona e intentamos ser normales. Y aprovechó para afirmar que «no todos somos compañeros, la palabra compañero se utiliza con poco rigor».