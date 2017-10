La UE insiste: «Diálogo, pero dentro de la Constitución»

Dastis no ve justificación para la mediación de la UE en el desafío catalán

El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha afirmado que no ve justificación para una mediación de la UE ante el desafío independentista catalán, porque "no se trata de un conflicto entre dos partes, sino del cumplimiento de la ley, del Estado de derecho y el mantenimiento de la democracia en España.

Así ha respondido el jefe de la diplomacia española a las voces que piden una mediación, tras entrevistarse con el secretario general de la Liga Árabe, Hamed Aboul-Gheit, quien ha respaldado al Gobierno ante el desafío catalán, al afirmar que es necesario mantener siempre la legalidad constitucional, la integridad territorial y la soberanía de los Estados.

Dastis ha declarado que "no vemos que haya justificación para una mediación de la UE, ya que no se trata de "un conflicto entre dos partes", sino de "una situación que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, el Estado de derecho y el mantenimiento del régimen democrático en España". "Francamente no creemos que tenga que ver ninguna mediación sino el cumplimiento de las obligaciones y el respeto a los valores que establecen el tratado de la UE y que sustenta toda la construcción europea", ha concluido Dastis.

Preguntado por el apoyo del PSOE a la posible aplicación del artículo 155, Dastis ha respondido que "el Gobierno ha tenido muy claro desde el principio que quiere contar con el apoyo idealmente de todos los partidos del arco parlamentario, y singularmente aquellos que a lo largo de estos años siempre han defendido la Constitución española, y entre ellos naturalmente el PSOE".

El desafío soberanista catalán ha sido abordado por Dastis y el máximo responsable de la Liga Árabe, quienes también han dialogado sobre la situación en Siria, Irak, Israel y Palestina y la región del Golfo y el área mediterránea.

El ministro español le ha transmitido la posición del Gobierno ante el conflicto árabe-israelí y en este sentido le ha reiterado que la única solución viable pasa por el reconocimiento de los dos Estados. Por su parte, Hamed Aboul-Gheit, que se encuentra estos días de visita por varias ciudades españolas, ha reconocido que la situación de Cataluña ha formado parte de la conversación y, en este sentido, ha asegurado que es necesario mantener siempre la integridad territorial y la soberanía de los Estados.

También se ha referido al referéndum de independencia en el Kurdistán iraquí, celebrado el pasado 25 de septiembre, y ha dicho es un asunto complicado, en un momento difícil y en pleno combate al Dáesh.

En esta línea, ha defendido la Constitución de Irak, que es contraria a la independencia.