Alperi: «Le pedimos que acreditara los gastos no justificados y nos dijo que 'no'» José Luis Fernández Roces, José Luis Alperi y Begoña Abdelkader. / H. A. El único trabajador del Infide mantiene que Castillejo «llevaba la voz cantante en el tema de las cuentas y en todo» A. MORIYÓN OVIEDO. Miércoles, 4 julio 2018, 01:31

José Luis Alperi, actual secretario general del SOMA y presidente del Infide, aseguró durante su declaración como testigo ante la Audiencia Provincial que en la actualidad no está autorizado el pago de gastos de representación a los patronos de la fundación y «anteriormente desconozco que los estuvieran» pero, apostilló, «yo no tuve que revocar ninguna autorización». Mantuvo también que tras encargar la auditoría de las cuentas y comprobar el desfase que había con los gastos de Pedro Castillejo, se le dio la oportunidad de que presentase los justificantes «y nos dijo que no lo iba a hacer». Igualmente, declaró que le consta que, poco antes de que la actual dirección del SOMA tomara las riendas del Infide, «Castillejo llegó a plantear unilateralmente la disolución de la fundación» e, incluso, pidió a un trabajador que redactara un acta en este sentido.

Así lo corroboró también el entonces empleado del Infide, Jesús Sánchez Blanco, quien manifestó que Pedro Castillejo «llevaba la voz cantante en el tema de las cuentas y en todo», y que las explicaciones en materia de contabilidad que se ofrecían a los patronos eran «generalidades».

Antes de las conclusiones de las partes, también se pudo escuchar la declaración de la perito-testigo Begoña Abdelkader, miembro de la ejecutiva federal de UGT y autora de uno de los informes económicos sobre el Infide en los que se sustenta la querella; así como a Calixto Novo Pérez, responsable del informe económico presentado por la defensa. Como cabía esperar, las versiones de ambos peritos fueron contradictorias. La primera explicó que se rechazó la documentación aportada como justificación de gastos porque «no era la adecuada» ya que, básicamente, correspondía con documentos bancarios. Sin embargo, Novo entiende que si bien desde el punto de vista fiscal no es la forma más adecuada para justificar un gasto, «con carácter interno sí» porque, bajo su punto de vista, es fácil vincular cada gasto a las actividades en las que participaba Castillejo.

Igualmente, el perito propuesto por la defensa señaló que en la contabilidad analizada para la elaboración de su informe «todos los movimientos vienen acompañados por un apunte en el que se hace referencia a un documento justificable de los gastos. Ese documento ha tenido que existir, aunque no exista ahora», sentencia.