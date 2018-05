El sector anticapitalista de Podemos en Asturias llama a la abstención como protesta Reunión del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Asturias, ayer, en Oviedo. / Pablo Lorenzana Podemos Asturias mantiene su crítica a la consulta, pero confía en que registre una alta partipación ANA MORIYÓN Gijón Jueves, 24 mayo 2018, 01:01

El sector anticapitalista de Podemos Asturias hizo ayer una llamada a la abstención en la consulta sobre la continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero tras la compra de su chalé de 600.000 euros. Vanesa Llaneza, representante de este sector en el Consejo Ciudadano Autonómico, fue especialmente dura con la adquisición inmobiliaria por parte de los dos dirigentes nacionales del partido. «El acceso a los cargos públicos no debe significar un notable cambio en los hábitos y formas de vida de los representantes, y así seguir ligados a la base social y al lugar desde donde se viene», defendió en línea con el mensaje que ha lanzado el sector anticapitalista a nivel nacional, si bien también mostró su solidaridad por «la campaña de acoso». Llaneza criticó, igual que lo han venido haciendo hasta hora los máximos responsables de Podemos Asturias, la convocatoria de una consulta a las bases para abordar este tipo de cuestiones «personales». Pero en su caso, hizo también una llamada a la no participación, justo después de que Iglesias dijera que si estos datos no son buenos, él y la portavoz del Congreso también dimitirán.

Desde Podemos Asturias se ha criticado la convocatoria del referéndum e, incluso, el propio secretario general, Daniel Ripa, llegó a reconocer que estaba «dolido» por el cambio de domicilio de los líderes nacionales. Una crítica que tuvo su respuesta inmediata por parte de Iglesias, quien dijo estar seguro de que si el también diputado asturiano viera su credibilidad en entredicho actuaría de la misma manera, pero que no tuvo mayor repercusión en la dirección nacional, más centrada en frenar los ataques más duros y con mayor proyección mediática por parte del alcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi'.

Ayer el secretario de Organización de Podemos Asturias, Xuacu Rodríguez, volvía a incidir en que se trata de una consulta innecesaria «porque nadie está poniendo en entredicho el liderazgo de Pablo e Irene, que entendemos que tienen que seguir ocupando las responsabilidades que hoy ocupan en el partido». No obstante, se mostró confiado en que conseguirán respaldo en cuanto a participación.