Argüelles advierte de que Asturias no aceptará perder su identidad propia

La crisis interna que vive Izquierda Unida, por el polémico nuevo modelo de partido que propone la dirección federal, que, entre otras medidas, plantea la disolución de las federaciones autonómicas, incomoda al secretario general de la coalición en Asturias. Ramón Argüelles, por un lado, hace un llamamiento a la calma, con la esperanza de que al final haya un acuerdo que traiga la paz al partido, pero, a la vez, lanza un mensaje claro e inequívoco al coordinador general Alberto Garzón. Argüelles pone una línea roja infranqueable: «No aceptaremos cualquier propuesta que suponga a Izquierda Unida de Asturias perder su personalidad jurídica propia ni su autonomía», dijo ayer a EL COMERCIO.

El coordinador general de la colición en Asturias, insistió en la necesidad de «calmar» la situación. En este sentido, considera un «error» que la dirección federal del partido haya presentado ahora esta propuesta -que será presentada el próximo día 12 durante la reunión de la Asamblea Colegiada Federal-, «cuando en lo que tenemos que estar centrados es en preparar las elecciones del próximo año».

Respecto a la posibilidad de que si no hay un acuerdo pueda suponer un ruptura de IU de Asturias con la federal, Argüelles espera que al final se imponga un acuerdo. No obstante, advierte: «Un choque de trenes no beneficia a nadie en Izquierda Unida».