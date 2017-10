¿Qué es el artículo 155 de la Constitución?

C's pide a Rajoy que aplique ya el 155

El portavoz de Ciudadanos (C's) en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "no titubee", que "no lo dude más", y aplique ya el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones, ante un Govern y un Parlament que considera "ilegítimos". En rueda de prensa en la cámara catalana, Carrizosa ha advertido de que los soberanistas quieren declarar la independencia de Cataluña en "cuatro días" y, en este contexto, ha sido taxativo al pedir a Rajoy que "no titubee", que "no dude más", que "se mueva", que "haga algo" y aplique ya el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones autonómicas en Cataluña que permitan una "salida democrática" al conflicto.

Carrizosa ha considerado que Cataluña tiene un gobierno "ilegítimo" al estar "imputado" por el proceso soberanista, pero que ahora además el Parlament es también un "Parlamento ilegítimo", utilizado por los independentistas para "hacer lo que les viene en gana". El dirigente de C's ha precisado en este sentido que los independentistas quieren utilizar la cámara catalana como una "caja de resonancia de la independencia" para dar una "apariencia de legitimidad, cuando ya no funciona como un parlamento legítimo".