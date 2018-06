IU de Asturias echa un pulso a Madrid y hará su propia consulta sobre la confluencia Alejandro Suárez y Ramón Argüelles, en una reunión de Izquierda Unida de Asturias. / EFE / A. Morante No reconoce la votación convocada por Garzón y sospecha de un intento de 'pucherazo' por el registro a última hora de 500 nuevos simpatizantes ANDRÉS SUÁREZ Martes, 12 junio 2018, 01:41

Pulso en toda regla de Izquierda Unida de Asturias a la dirección federal que lidera Alberto Garzón. La organización regional decidió ayer desmarcarse de la consulta planificada desde Madrid sobre la confluencia con Podemos para las elecciones de 2019, y organizará la suya propia. Así se decidió, por 20 votos a favor y 11 en contra y con la única abstención del coordinador, Ramón Argüelles. Fue una reunión de alto voltaje, con duras acusaciones cruzadas y bajo la sombra de un 'pucherazo' después de que, según fuentes de la coalición, desde Madrid se hayan tramitado 500 nuevas altas de simpatizantes para votar en el Principado en un referéndum que comienza mañana y se prolongará hasta el domingo.

Referéndum promovido por Garzón para todo el país pero al que IU de Asturias no dará validez, con el argumento de que solo el máximo órgano de la formación en el Principado, la coordinadora, está legitimada para organizar una consulta de estas características en la que los afiliados asturianos decidan el rumbo a tomar en adelante. «Hemos ejercido nuestra soberanía jurídica», precisó un dirigente regional para explicar la situación. Se avista, pues, un choque frontal de legitimidades.

IU de Asturias se desmarca pues de una consulta federal que somete a la militancia de todo el país, sin distinciones ni más precisiones, la siguiente pregunta: ¿Estás de acuerdo con que Izquierda Unida concurra en coalición electoral con Podemos, Equo y otras organizaciones políticas en los procesos electorales de municipales, autonómicas y europeas de 2019? Para una mayoría de la organización regional, tal planteamiento vulnera el acuerdo alcanzado con Garzón y su equipo para respetar la autonomía y la especificidad de la coalición en el Principado. Se da la circunstancia de que mientras que en el ámbito estatal hay una preferencia por acudir a esos comicios en alianza con Podemos, en Asturias el rechazo es frontal. Y no solo en el seno de la propia IU, también en el partido morado.

La decisión adoptada ayer supone que el resultado de la consulta federal no tendrá validez. No se tendrá en cuenta el voto telemático y no se instalarán urnas para el presencial, previsto para el domingo. En su lugar, se convocará de forma urgente una reunión de la coordinadora, máximo órgano interno, en la que se fijará una consulta, a celebrar este mismo mes, en la que solo estarán llamados a participar los afiliados de IU de Asturias. Será allí donde se decidirá la forma en que la coalición se presentará a las citas electorales de 2019. En el seno de Izquierda Unida de Asturias la posición mayoritaria pasa por concurrir a esa cita en solitario, con las siglas y el proyecto propio, al margen del partido de Pablo Iglesias.

La reunión de ayer del núcleo duro de IU de Asturias fue tensa. Defendió esta propuesta el secretario de Organización, Alejandro Suárez, que fue objeto de los reproches de los sectores más 'garzonistas' de la coalición, que amenazaron con acudir a los órganos de garantías y a los tribunales, llegado el caso, por el intento de obstaculizar la consulta federal. Hubo quien llegó a solicitar su dimisión.

Ponerse «de perfil»

El asunto traerá cola porque supone un pulso en toda regla a Madrid, por más que el coordinador, Ramón Argüelles, que se abstuvo, intentase tras la reunión, en la que no intervino, lanzar un mensaje de «tranquilidad». Algunos de los presentes le reprochan que se ponga «de perfil» y evite posicionarse con claridad.

Hay una polémica añadida. Tiene que ver con el hecho de que, según fuentes de IU de Asturias, desde la dirección federal se ha dado traslado de 500 altas de simpatizantes para participar en la consulta que comienza hoy, de forma apresurada y sorpresiva. Existe la sospecha de que sea gente cercana a Podemos y favorable a la confluencia. Hay quien habla abiertamente de intento de «pucherazo» para que triunfen las tesis de Madrid.