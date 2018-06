El PP de Asturias pide «prudencia» y descarta fijar «de momento» su posición Mercedes Fernández y Cospedal, en un acto celebrado en Madrid en marzo del pasado año. / I. MARTÍNEZ La dirección regional de los populares, que mantiene una buena sintonía con Cospedal, insiste en el llamamiento a la unidad del partido D. FERNÁNDEZ OVIEDO. Martes, 19 junio 2018, 01:32

El Partido Popular de Asturias acogió con «prudencia» el anuncio, ayer, de Pablo Casado de apuntarse a la carrera por el liderazgo del PP y la renuncia de Alberto Núñez Feijóo a presentar su candidatura. Los dirigentes regionales de esta formación no quieren valorar la decisión tomada por ambos dirigentes y descartan, «por el momento», posicionarse a favor de alguno de los candidatos. Prefieren esperar al cierre del plazo para la presentación de candidaturas -este miércoles- y al inicio de la campaña -arranca el 23 de junio y concluye el 4 de julio- para fijar su posicionamiento. Si es que la dirección regional opta por mostrar públicamente su apoyo a alguno de los candidatos.

Esta es la postura oficial que ayer se trasladó desde el PP de Asturias. Una formación que pese a sus llamamientos desde que Mariano Rajoy anunciara su voluntad de dejar la presidencia del partido tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, ha hecho múltiples llamamientos a la unidad. Y ayer se mantuvo ese mismo discurso. «Sea lo que sea, pase lo que pase, debemos estar más unidos que nunca», apuntaba ayer un dirigente regional del PP.

La situación en la que se encuentra ahora mismo el Partido Popular es similar a los primeros compases de un combate de boxeo, los minutos de tanteo. Y en ese punto es en el que están ahora mismo los dirigentes asturianos de esta formación. «Es el momento de la prudencia, de saber quién se va presentar. De momento hay cuatro personas que ya han dicho que se presentan, pero queda tiempo hasta que se cierre el plazo», afirmaba ayer otro dirigente del PP de Asturias.

Por lo tanto, en estos momentos no hay fijada una posición de la dirección regional. Aunque la renuncia a última hora de la tarde de ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, parece haber disipado algunas dudas. Todo hace indicar que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunciará hoy su disposición a presentarse a las elecciones por la Presidencia de la formación. La dirección asturiana del Partido Popular nunca ha ocultado su buena sintonía con la ex ministra de Defensa, aunque una posible candidatura del presidente gallego podría hacer que esos apoyos a Cospedal no fueran tan unánimes.

Queda por ver la posición que toma la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En Asturias tendrá apoyos, algunos incluso en la propia dirección regional, pero en ese hipotético duelo Cospedal-Santamaría la balanza asturiana se inclinaría hacia la primera.

Sobre el papel, los apoyos de Pablo Casado en Asturias son testimoniales. El vicesecretario de Comunicación del PP, que cerró en marzo del año pasado el congreso del Partido Popular de Asturias en el que fue proclamada Mercedes Fernández como presidenta, forma parte de la llamada 'tercera vía' del PP, que aglutina a los sectores más jóvenes del partido. Mantiene una estrecha amistad con Pablo Álvarez Pichel, quien intentó disputar a Mercedes Fernández la presidencia de los populares asturianos el año pasado, aunque no logró reunir los avales suficientes.