Asturias rechaza un acuerdo sobre financiación autonómica «precocinado» por los partidos en el Congreso Javier Fernández, en la Junta General. / Mario Rojas Javier Fernández alerta de que la retención de 116 millones genera «un problema muy serio» para las cuentas regionales ANDRÉS SUÁREZ Gijón Viernes, 23 febrero 2018, 13:34

El Gobierno asturiano defiende la necesidad de buscar acuerdos con otros ejecutivos autonómicos sobre la financiación autonómica para tejer una posición lo más sólida posible ante la reforma del modelo. El objetivo, dijo esta mañana Javier Fernández en el pleno de la Junta General, es evitar encontrarse en el Congreso de los Diputados con un acuerdo «precocinado» por los partidos que sea lesivo para los intereses de la comunidad.

Fernández se pronunció en estos términos unos días después de la cumbre celebrada en León junto a los presidentes de Castilla y León, Galicia y Aragón en la que se acordó un discurso común sobre la reforma de la financiación. El presidente confió en que más comunidades con intereses similares se incorporen a ese mensaje común. El temor que expresó el jefe del Ejecutivo es que se impongan las tesis de comunidades como Madrid, Baleares o Cataluña, partidarias de dar más peso a la potencia fiscal de cada territorio o limitar los actuales mecanismos de solidaridad.

El presidente fue además muy crítico con la decisión del Ministerio de Hacienda de retener al Principado 116 millones de euros correspondientes a la financiación autonómica. Dinero que el Ejecutivo central no entrega con el argumento de que no tiene presupuestos, algo que el Principado no comparte. Ese tijeretazo crea «un problema muy serio» a las cuentas asturianas, admitió.

Fernández respondía en estos términos a la pregunta del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, muy duro con la estrategia que detecta en el Ministerio de Hacienda orientada, después del «globo sonda» de la quita de la deuda, a fomentar una reestructuración del pasivo de las comunidades más endeudadas.