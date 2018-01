La Audiencia condena a Convergencia a devolver los 6,6 millones de las 'mordidas' del Palau 01:33 El expresidente del Palau Fèlix Millet (c); su mano derecha Jordi Montull (i) y el extesorero de CDC Daniel Osàcar (d). / Efe Condena de 9 años para Millet y de 7 para Montull por el expolio | El extesorero de CDC Daniel Osàcar es condenado a cuatro años por cobrar comisiones ilegales de Ferrovial CRISTIAN REINO / AGENCIAS Barcelona Lunes, 15 enero 2018, 16:28

CDC, el partido que fundó Jordi Pujol en 1974, ha sido condenado pagar 6,6 millones por haberse beneficiado del desfalco del Palau de la Música, que ascendió a unos 23 millones, según la sentencia de la Audiencia de Barcelona conocida esta mañana. Por primera vez, Convergència ha sido condenada por financiación irregular y su extesosero, Daniel Osácar, ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de prisión por delito continuado de tráfico de influencias, delito de blanqueo de capitales y un delito de falsedad contable. Además se le ha impuesto una multa de 3,7 millones.

La Fiscalía pedirá medidas cautelares sobre la situación personal de los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet, Jordi Montull y su hija Gemma, así como el extesorero de CDC Daniel Osàcar, lo que podría comportar su ingreso en prisión a la espera de que la sentencia sea firme.

En un comunicado, la Fiscalía Anticorrupción expresa su "satisfacción" por la condena por el expolio del Palau y anuncia que pedirá a la Audiencia de Barcelona que convoque una vista para decidir las medidas "oportunas" sobre la situación personal de los principales acusados, "a la vista de las elevadas penas impuestas" por el tribunal.

El fallo, que llega casi nueve años después de que los Mossos irrumpieran en el templo del soberanismo cultural, considera probado que CDC se benefició con 6,6 millones de comisiones pagadas por la firma Ferrovial a través del Palau de la Música a cambio de la adjudicación de obras públicas.

La sentencia condena a Félix Millet, expresidente del Palau, a nueve años y ocho meses de prisión por delito continuado de malversación y apropiación indebida, tráfico de influencias, delito de blanqueo de capitales; y contra la Hacienda Pública. También condena a Jordi Montull, su exmano derecha, a siete años y seis meses de prisión por malversación de caudales públicos y un delito de falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, y delito contra la Hacienda Pública. Gemma Montull, que era la directora financiera del Palau, ha sido condenada a cuatro años, seis meses y 22 días de prisión por delito continuado de malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

“Desde principios de 1999, hasta julio de 2009, el total de comisiones satisfechas por Ferrovial a CDC en las indicadas formas, ascendió, como mínimo, a 6.676.105’58 euros”, según la sentencia. “La comisión que Ferrovial y CDC pactaron pagaría aquella por el ejercicio de aquel influjo para la obtención de obra pública, era del 4% del importe del total de las adjudicaciones obtenidas y esta cantidad se repartiría entre CDC por un lado y Millet y Montull por otro, en un porcentaje de un 2’5% para el partido y un 1’5% para estos”, según el fallo. A su vez, Félix Millet y Jordi Montull se repartían el porcentaje que les correspondía en un 80% para el primero y un 20% para el segundo.

El PDeCAT se desmarca de CDC y del caso Palau El PDeCAT, formación que es heredera de CDC, que esta mañana ha sido condenada por el caso Palau, se ha desmarcado de Convergència y ha afirmado que los responsables de aquella formación ya asumieron sus responsabilidades políticas. “El PDeCAT es una formación nueva, creada en 2016, que nació con el ejercicio de la transparencia como uno de sus objetivos más importantes y es desde esta perspectiva que nuestro partido se compromete a actuar siempre con diligencia y contundencia ante cualquier acción que pueda relacionarse con la corrupción”, ha señalado en una nota informativa. El partido, que desde el sábado tiene a Neus Munté como presidenta, después de que Artur Mas anunciara su renuncia, ha asegurado que la resolución de la sentencia del caso Palau “tiene que ver con Convergencia, una formación política que ya ha asumido todas las responsabilidades políticas de un asunto que es anterior al año 2010”.

“Este acuerdo criminal”, según la sentencia, se mantuvo ininterrumpidamente desde antes del año 1999 hasta 2009, cesando el mismo a raíz de la entrada y registro en las instalaciones del Palau de la Música acordada por el juez. Millet y Montull, afirma el tribunal, pactaron con el tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya, Carles Torrent (fallecido), y “sin excluir la participación de otras personas de esta formación que no han podido ser completamente identificadas o cuya responsabilidad penal ha sido declarada prescrita”, que “Ferrovial entregaría dinero a CDC a cambio de que esta garantizase la adjudicación de un determinado volumen económico de obra pública de forma anual”.

Las comisiones ilícitas pactadas por los acusados Pedro Buenaventura y Juan Elízaga, con Millet, Montull, Daniel Osàcar y, antes que éste, Carles Torrent, con destino a CDC, por y para la adjudicación de obra pública, se hacían llegar a esta formación política de forma “enmascarada, sirviéndose para ello de la estructura jurídico-financiera del Palau, que “Félix Millet y Jordi Montull, con la determinante cooperación de Gemma Montull, ponían a tal efecto a su disposición”, según la sentencia.

El entramado, según consta en el fallo judicial, puesto en marcha por los tres principales procesados, “pero no sólo”, permitió el destino ilegal de más de 23 millones de euros, el desvío para fines privados (obras en domicilios particulares, viajes privados, financiación de enlaces matrimoniales, compra de bienes) de cantidades millonarias, el pago de comisiones a una formación política, Convergència Democràtica de Catalunya, el pago de facturas por servicios no prestados, la presentación de recibos por pagos no correspondientes, así como el correspondiente fraude a Hacienda por la liquidación irregular de los movimientos de dinero que o no eran reales o no correspondían a la explicación que los justificaba, ingresos y donaciones que ocultaban el verdadero origen y finalidad del dinero.

En la sentencia hay doce condenados y cuatro absoluciones, entre estas la de los directivos de Ferrovial, Buenaventura y Elízaga. Los condenados han anunciado que recurrirán las condenas.

Días antes de conocerse la sentencia, Artur Mas renunció la semana pasada a la presidencia del PDeCAT, dimisión que se hizo efectiva en el consejo nacional del sábado.

El patronato del Palau de la Música se reunirá mañana

El patronato de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música se reunirá a las 18.30 horas de este martes para valorar el fallo sobre el expolio del Palau, según han informado a Europa Press fuentes de la institución.

Después de la reunión, emitirán un comunicado en que harán público su posicionamiento tras hacerse pública este lunes la sentencia de condena al expresidente del Palau Fèlix Millet y de su mano derecha Jordi Montull.