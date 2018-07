La Audiencia suspende el juicio de Villa por su ingreso y pide al HUCA los informes médicos La letrada Ana García Boto, su procuradora y su compañera de bufete, a la salida del juicio tras ser suspendido. / PABLO LORENZANA La vista oral contra Pedro Castillejo continúa según lo previsto y la sala informa de que la ley permite aplazar la causa contra el exlíder sindical treinta días sin necesidad de reiniciar el proceso ANA MORIYÓN OVIEDO. Martes, 3 julio 2018, 01:42

José Ángel Fernández Villa no acudió ayer a la Audiencia Provincial donde estaba señalada la cuarta sesión del juicio al que se enfrenta por un delito de apropiación indebida continuada. Nadie le esperaba. Su ingreso el pasado viernes en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) era conocido por todas las partes y las posibilidades de que ayer lunes apareciera por la sede judicial eran prácticamente nulas. Su ausencia por ingreso hospitalario motivó que el tribunal suspendiera parcialmente el juicio del 'caso Villa', aplazando hasta nuevo aviso el proceso judicial en lo relativo al exsecretario general del SOMA. No obstante, la sala mantiene según estaba prevista la vista oral con respecto al segundo investigado, Pedro Castillejo, quien fuera máximo responsable de la fundación Infide y al que el SOMA acusa también de un delito de apropiación indebida continuada, aunque por una cantidad más modesta. A Fernández Villa le reclama 434.158 euros y pide para él seis años de cárcel, mientras que a Castillejo le exige 119.434 y una condena de cinco años.

La decisión de la magistrada María Luisa Barrio obedece a la imposibilidad de que Villa esté presente en la sala después de que el pasado viernes, siete horas después de que concluyera la tercera sesión del juicio oral, se encontrara indispuesto en su domicilio y fuera trasladado por una UVI Móvil al equipamiento hospitalario. La sala confirmó ayer que el exlíder sindical continúa ingresado en la planta de Cardiología, por lo que aceptó la petición de su defensa de suspender el juicio, si bien informó de que solicitará al servicio médico del citado equipamiento un informe completo de su estado de salud.

La Fiscalía se interesó por una previsión de alta médica para poder retomar la vista

Igualmente, la jueza mostró su intención de retomar el juicio tan pronto como sea viable y comentó que la ley obligaría a reiniciar la vista oral desde el inicio si transcurrieran más de 30 días. Esto supondría repetir la declaración del también exsenador y, con toda seguridad, que se volviera a tener que someter a una exploración forense para determinar si continúa o no en condiciones para enfrentarse a un proceso judicial.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, a cargo del bufete Ontier, acataron la decisión de la sala aunque mostraron ciertas reticencias. «El ingreso del investigado es una causa legal de suspensión y no queda más remedio», asumió el fiscal, Enrique Valdés-Solís, quien se interesó no solo por un informe urgente suscrito por la dirección del Servicio de Cardiología del hospital, sino que también requirió disponer de una previsión de alta médica para poder retomar el juicio cuanto antes. Por su parte, Miguel García Vigil, abogado de la acusación, recordó que el investigado ya estuvo ingresado en fase de instrucción durante unos días y manifestó su deseo de reanudar cuanto antes el proceso para no volver a repetir lo ya tramitado.

Estrategia de la defensa

Aunque se trata de una suspensión temporal, la decisión de la Audiencia es favorable a la estrategia que ha venido llevando a cabo la abogada del ex secretario general del SOMA, Ana García Boto, que ha presentado numerosas alegaciones para tratar de paralizar el proceso. La última el pasado miércoles, en la primera sesión del juicio, cuando solicitó la suspensión del juicio por enfermedad mental sobrevenida. La jueza María Luisa Barrio rechazó la petición al entender que su capacidad podía estar «alterada, pero no anulada», lo que provocó que Boto protestara al considerar que se estaba vulnerando el derecho de su cliente a un juicio justo.

Villa declaró el jueves. Lo hizo con algunas dificultades para escuchar y entender las cuestiones que le formulaba su abogada en un primer momento, pero mucho más receptivo y ofreciendo un discurso más fluido y coherente según avanzaba el interrogatorio. Negó que se hubiera apropiado de los fondos del SOMA y responsabilizó de cualquier irregularidad cometida en la contabilidad a sus antiguos colaboradores: Juan Cigales, Amalio Fernández y Aquilino Ronderos. El viernes, tras la tercera sesión del juicio, ingresó en el hospital.