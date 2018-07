Aznar recuerda a Cospedal y Santamaría que ellas sí formaron parte de su Gobierno El expresidente evita avalar a Pablo Casado y advierte de que o el PP se refunda o no podrá optar a la Moncloa NURIA VEGA Madrid Martes, 3 julio 2018, 11:28

Ni se ha inscrito para votar ni participará en el proceso de sucesión de Mariano Rajoy. Es más, José María Aznar desconoce incluso si está al corriente del pago de la cuota. Su intención como antiguo líder de la formación conservadora es mantenerse «al margen» y ha evitado esta mañana avalar a Pablo Casado. Es más, después de que María Dolores de Cospedal situara al hasta ahora vicesecretario de Comunicación en la órbita del expresidente, ha recordado que las que sí formaron parte de sus gobiernos fueron la secretaria general y Soraya Sáenz de Santamaría.

Aznar asegura que le resulta «sorprendente» escuchar algunas de las afirmaciones que se realizan en estas primarias. «Hay personas que se han dedicado durante bastante tiempo a intentar enterrar una parte importante de la historia del PP y del Gobierno de España y que han participado en ello, y es una cosa bastante notable que hagan un ejercicio de desmemoria», ha afeado en una entrevista en Onda Cero sin citar expresamente a la secretaria general.

Sus críticas veladas a la exvicepresidenta del Gobierno tienen más que ver con la gestión de la crisis catalana, aunque las responsabilidades las compartía con Mariano Rajoy. «El PP es un partido sin grupo parlamentario, 37-4, fue una paliza formidable -ha señalado en referencia al resultado electoral logrado por Ciudadanos en Cataluña-. ¿Y quién son los responsables de eso? ¿Quiénes fueron los responsables de una 'operación diálogo' que al final consistía en intentar hacer a Oriol Junqueras presidente de la Generalitat? ¿Dónde están? El golpe de Estado está sin desarticular».

A su entender, lo que ha ocurrido es que los populares -con Rajoy como presidente- han entregado sus grandes activos y ha advertido de que sin refundación, el partido «dejará de ser opción de gobierno». «Aquello que definía al PP, la expresión de una confianza sólida en la nación española, en el Estado, una posición económica en favor de las reformas y las clases medias absolutamente clara y una política internacional muy definida, pues esas líneas se han difuminado -ha lamentado-. Y eso ha producido desconcierto en los electores y en los militantes, y por eso hay que refundar el PP y la centroderecha, que hoy no es sólo el PP».

La herencia

No es un secreto que la relación entre el expresidente y Rajoy no ha fluido en los últimos años. Aznar responsabiliza a su sucesor de no haber «restablecido» los valores de la transición con su llegada al Gobierno y también del distanciamiento entre ambos. La iniciativa de llamar, sostiene, siempre es de quien accede al poder: «La primera persona que yo recibí el primer día que yo estuve en la Moncloa, y a quien invité a cenar, se llamaba Manuel Fraga. Bajé a recibirle a los jardines y le dije: es usted la primera persona porque yo no me olvido de por qué yo estoy aquí. Eso es lo que yo hice. Lo que hicieron otros... Pues cada uno hace lo que le parece».

En cuanto a sus responsabilidades, el expresidente no cree que actuara equivocadamente en materia de corrupción y pide no generalizar con estos asuntos pese a que en el PP señalan que Gürtel viene de su época. «Es que mi función no es controlar lo que hacen las personas, yo no me entrometo en la vida de mis colaboradores, espero que se comporten adecuadamente y, si tengo noticia de algún comportamiento incorrecto, lo corrijo», ha zanjado.

Y echando un vistazo a la actualidad política, lo que sí le parece «penoso» es que el debate se centre ahora en el reparto de puestos de RTVE. «Yo creo que con ese organismo podrían haberse hecho otras cosas -ha echado la vista atrás-. Podía haber sido liberalizado o privatizado, una parte de ello al menos». Algo que, reconoce, estuvo sobre la mesa del Gobierno.