Barbón afea los ataques a Sánchez del PP y «otros actores» Pedro Sánchez y Adrián Barbón, el pasado mes de marzo, en la asamblea abierta de Oviedo. / ÁLEX PIÑA El secretario general de la FSA exige hueco para el carbón en la transición energética y critica a quienes son más duros con el presidente socialista que con Rajoy DANIEL FERNÁNDEZ GIJÓN. Domingo, 24 junio 2018, 05:29

Las primeras líneas de la política energética que ha esbozado Teresa Ribera tras su nombramiento como ministra de Transición Ecológica, dejando clara su intención de acometer una descarbonización rápida, dejaron a la FSA en una posición incómoda. La apuesta verde de la ministra choca frontalmente con la tradicional posición de los socialistas asturianos. En las primeras valoraciones realizadas nada más tomar posesión del cargo Ribera, el secretario general del PSOE regional y candidato a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón mostraba su esperanza de que el Gobierno central suavizara la descarbonización que plantea Ribera. Sin embargo, y después de que el Gobierno del Principado, los partidos de oposición, el SOMA, los empresarios y UGT y CC OO han fijado una posición mucho más dura contra cualquier adelanto de los plazos hacia una economía descarbonizada, Adrián Barbón quiso dejar claro ayer que la defensa del mineral autóctono seguirá siendo una de las banderas del PSOE asturiano: «Lo que defendimos en el pasado, lo defenderemos en el futuro», dijo el secretario general de la FSA.

En un mensaje colgado en su perfil de Facebook, Adrián Barbón insistió en que la Federación Socialista Asturiana defenderá una política energética que incluya el carbón. O lo que es lo mismo, que el mineral autóctono forme parte del futuro mix energético, algo por lo que la ministra de Transición Ecológica no está por la labor.

Barbón recordó en su mensaje que «nuestras peticiones al Gobierno no cambian». Es decir, que la FSA defiende un proceso de descarbonización progresivo y justo y que incluya scompensaciones para las comarcas en las que el peso del carbón en su economía es elevado. Esta petición sí es defendida por la ministra Teresa Ribera, quien en un artículo suyo publicado por EL COMERCIO el pasado 13 de junio se comprometió a dar soluciones sociales y labores para prescindir del carbón. O lo que es lo mismo, esas soluciones a las que se refiere pasan por nuevos fondos que permitan acometer esta nueva reconversión energética.

Los plazos hacia esa descarbonización son el gran punto de discordancia entre los socialistas asturianos y el Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras la ministra habla de acometerlo de forma inmediata -«sin dilación alguna», subrayó en el citado artículo-, en Asturias el Gobierno regional, los agentes sociales y los partidos, incluido el PSOE, abogan por un proceso progresivo y adaptado a la realidad de la región. Y esa descarbonización lenta ya ha sido trasladada por la FSA al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Desde la Federación Socialista Asturiana se insiste en que se mantendrá una actitud «reivindicativa» en defensa de los «intereses de la región».

El secretario general y candidato al Principado de los socialistas asturianos quiere poner en valor la posición «nítida» del partido respecto a la política energética y otros temas de relevancia para la región, como la variante de Pajares, el peaje del Huerna o el modelo de financiación autonómica. Y, como hizo al referirse al carbón, reiteró que «lo que los socialistas defendimos en el pasado, lo defenderemos en el futuro».

Hemeroteca

Critica Barbón las exigencias del PP a Pedro Sánchez cuando «solo se han cumplido catorce días de la celebración del primer Consejo de Ministros». Es por ello por lo que tiró de hemeroteca para resumir los seis años y medio de gobierno de Mariano Rajoy, «los del Gobierno que más daño ha hecho a Asturias». En ese periodo lamentó, por ejemplo, «los silencios del PP y otros actores» cuando el ex presidente «atacó de lleno a las comarcas mineras suprimiendo los fondos ya pactados, y hasta gastados, no renovando el decreto que permitía la entrada de carbón autóctono en las térmicas, incumpliendo el Marco de Actuación o no invirtiendo ni un euro en las comarcas de lo previsto en el nuevo plan. Fuimos muy pocos los que alzamos la voz. Y curiosamente ninguno de los que hoy la alzan dijeron nada. Por tanto, defenderemos ahora lo que defendimos antes», concluyó el secretario general de los socialistas asturianos.