Barbón avisa a Fernando Lastra por sus críticas a Sánchez: «Debate sí, pero dentro del partido» Barbón, en un acto de la agrupación socialista de Oviedo. / Á.P. Javier Fernández evita cuestionar el apoyo del PSOE al nuevo cupo vasco y descarga en el PP las culpas del retraso de la financiación autonómica ANDRÉS SUÁREZ / ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 25 noviembre 2017, 03:50

Estaba claro que las palabras de Fernando Lastra en la Junta General sobre el cupo vasco, criticando el apoyo del PSOE al mismo en el Congreso y señalando que ese respaldo pone en bandeja al Gobierno del PP la aprobación del presupuesto estatal de 2018, iban a agitar las aguas socialistas, y así ha sucedido. Las afirmaciones del consejero de Infraestructuras soliviantaron a los partidarios del líder federal, Pedro Sánchez, como ya recogió ayer este periódico, un malestar que verbalizó en público el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón. «Debate sí, pero en los órganos del partido», dijo el lavianés, que advirtió del «inmenso cabreo» de amplios sectores de la militancia con el proceder de Lastra. Quien evitó en todo momento cargar contra la actitud del PSOE fue el presidente del Principado, Javier Fernández, que descargó en el PP la responsabilidad de que el cupo y la financiación autonómica no se hayan negociado en paralelo, como hubiera sido su deseo.

No es este el primer encontronazo público de Lastra con la nueva dirección de la FSA. Es, de hecho, el segundo, después de que hace unas semanas el consejero esbozase un discurso sobre el conflicto político en Cataluña bastante diferente del que abanderaba Pedro Sánchez y que también respaldaba sin matices la cúpula de la federación asturiana. Entonces Barbón ya salió a escena a afear a Lastra su discurso. Pero el titular de Infraestructuras, que en las primarias federales se alineó con Susana Díaz frente a Sánchez y que en las regionales hizo lo propio con José María Pérez ante Barbón, volvió el jueves, en un pleno ordinario en la Junta, a desmarcarse del discurso oficial del partido, en esta ocasión sobre el cupo vasco y el aval del PSOE al mismo.

Barbón no cerró la puerta a que en el seno del PSOE se discutan distintas posiciones respecto del tema que sea, en esta ocasión el cupo, pero reprochó a Lastra que lo haga en público. Unas declaraciones contundentes que «han generado un inmenso cabreo en una parte muy importante de la militancia socialista asturiana», razonó en un acto de la agrupación de Oviedo, al entenderse como una «crítica» directa a Pedro Sánchez y su dirección política. «Debate sí, pero en los órganos del partido», argumentó como principio básico.

Barbón entró además en el fondo del asunto y negó que las responsabilidades deban descargarse en el PSOE. Se refería al hecho de que el Gobierno central sí haya acelerado con el cupo pero ahora se haga el remolón a la hora de impulsar una nueva financiación autonómica, que quedará para 2018. Es, por tanto, al Gobierno de Mariano Rajoy al que cabe reclamar que acelere el nuevo modelo de reparto de recursos entre las comunidades. «Le exijo que afronte la financiación autonómica, se deje de enredar y aporte datos y capacidad negociadora», zanjó.

La responsabilidad, del PP

En el debate también terció ayer el presidente del Principado, Javier Fernández, que, a diferencia de lo hecho por Lastra un día antes, evitó la crítica explícita a su partido por el voto favorable al nuevo cupo. El jefe del Ejecutivo remarcó su posición ya conocida, centrada no en cuestionar el concierto vasco pero sí su cálculo y en reivindicar la contribución de la comunidad a la solidaridad interterritorial, y también en amonestar al Gobierno de Rajoy por no haber abordado el debate sobre el cupo a la par que la reforma de la financiación autonómica. La «responsabilidad» de que esos dos procesos no se hayan encauzado de forma simultánea es del Partido Popular, indicó.

«Luego, que cada uno saque sus conclusiones respecto de los apoyos que ha tenido» la renovación del cupo, dijo, más críptico, sobre el voto del PSOE en el Congreso. Y, preguntado directamente por la posición de Lastra, remachó: «La posición del Gobierno de Asturias y la mía propia es la que he expresado ahora con absoluta claridad».