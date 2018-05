Barbón: «La inmensa mayoría del partido hoy está contenta» Sábado, 12 mayo 2018, 03:51

Adrián Barbón se mostró ayer con ganas de cerrar cuanto antes el proceso orgánico del partido para poder centrarse «en lo importante», los problemas de los asturianos. El dirigente socialista, que hizo estas declaraciones recogidas por Europa Press antes de participar en un acto del PSOE de Oviedo sobre educación, reconoció que su decisión de presentarse a las primarias no correspondía al plan original de la nueva dirección y que, por lo tanto, la analizó «muchísimo». Explicó que no sólo le animaron a presentarse los que le votaron a secretario general, sino que también personas del partido que entonces habían optado por la otra opción. «La inmensa mayoría de la militancia hoy está contenta, lo he podido palpar», destacó. Está previsto que Barbón formalice hoy su precandidatura en el proceso para elegir al cabeza de lista del PSOE . Salvo sorpresa, no se esperan más aspirantes.