Barbón: «El PSOE quiso contar con todo el mundo en la Escuela de Buen Gobierno» Luis Tudanca y Adrián Barbón. / Mario Rojas El líder socialista asturiano evita posicionarse sobre las bajas y destacó que «lo importante» es que desde el partido «se invitó a todo el mundo, sin excepciones» ANA MORIYÓN Gijón Martes, 13 marzo 2018, 14:37

El secretario general del PSOE, Adrián Barbón, destacó esta mañana que el comité federal “no ha excluido” a nadie y “quiso contar con todo el mundo” en la Escuela de Buen Gobierno que se celebrará este fin de semana en Madrid. Sin embargo, ya se han confirmado notorias ausencias, como la del presidente del Principado, Javier Fernández, el expresidente nacional Felipe González o el exsecretario general Alfredo Pérez Rubalcaba. El líder socialista asturiano evitó posicionarse sobre estas bajas y destacó que “lo importante” es que desde el partido “se invitó a todo el mundo, sin excepciones”. Barbón confirmó que asistirá porque “considero que como secretario general de la FSA represento a mucha gente” y excusó a quienes han declinado asistir. “Cada uno tiene sus motivos de agenda o sus problemas”, anotó.

El secretario general de la FSA realizaba estas declaraciones tras un encuentro con su homólogo de Castilla y León, Luis Tudanca. Ambos hicieron un repaso de los problemas comunes que tienen ambas comunidades en relación al futuro del carbón, las infraestructuras y la despoblación. Coincidieron en responsabilizar al Gobierno central de la situación que atraviesa el sector minero y le pidieron que “deje de marear la perdiz” y aclare qué espacio deja al “carbón con apellido, el nacional”. Se quejaron también de que hasta la fecha no se ha invertido ni un solo euro de los 250 millones previstos en el plan del carbón 2013-2018 y pusieron en tela de juicio la última iniciativa del ministro de Energía para evitar el cierre de las térmicas. “Hace un año ya dijo que iba a hacer una ley, luego un decreto, ahora una nueva ley.. no la conocemos porque no se ha negociado con el PSOE”, criticaron.

> En materia de infraestructuras reprocharon que el ministro del ramo esté más preocupado a la hora de anunciar sus compromisos de los “procesos electorales” que de las necesidades reales de la sociedad. “La llegada del AVE a Asturias se está convirtiendo en el cuento de la buena pipa”, protestó Barbón, que exigió a Mariano Rajoy “plazos reales”.

> Ambos dirigentes aprovecharon también para hacer un llamamiento a la sociedad para participar este sábado en la manifestación en defensa de las pensiones dignas. “No es una batalla de los que cobran ahora estas pensiones, sino del conjunto de la sociedad. La gente joven también tiene que implicarse”, reclamó Barbón, quien, por su participación en la Escuela de Buen Gobierno del PSOE, tiene previsto acudir a la manifestación madrileña.