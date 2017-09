Barbón resalta que es «la primera vez» que la militancia del PSOE asturiano podrá elegir a su secretario general Adrián Barbón votando en la Casa del Pueblo de Laviana EUROPA PRESS Domingo, 17 septiembre 2017, 14:51

El candidato a la secretaría general de la FSA-PSOE Adrián Barbón ha resaltado que la jornada de elecciones primarias de este domingo es "histórica" porque es "la primera vez" que la militancia asturiana podrá elegir con su "voto directo" a la persona que dirigirá el partido los próximos años.

Barbón, que ha ejercido su derecho al voto en la Agrupación Socialista de Laviana, ha animado a los militantes a la participación "democrática", en "libertad" y desde la reflexión sobre lo que "demanda Asturias".

Respecto a las críticas de la otra candidatura por el apoyo público que le ha ofrecido la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, las ha calificado de "sorprendentes", al considerar que mostraba su respaldo como "militante".

Adrián Barbón no entiende que entre la candidatura de José María Pérez "haya apoyos explícitos que molesten y otros no". Así, ha incidido en que él "nunca" ha reprochado a consejeros, diputados del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General o alcaldes que se hayan pronunciado o hayan participado en actos a favor del otro candidato. "No entiendo esos reproches porque yo no los hago, ni a unos ni a otros", ha zanjado Adrián Barbón.