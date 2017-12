El cambio de ejecutiva en Podemos no variaría la negociación «de estas cuentas» Héctor Piernavieja, Nora Isabel Espina, Juan García, Alma Fuertes, Daniel Ripa y Jara Cosculluela. / LORENZANA Piernavieja y Llaneza prometen consultas a las bases en futuros debates, pero descartan cambios en la estrategia a seguir en esta ocasión ANA MORIYÓN OVIEDO. Miércoles, 6 diciembre 2017, 02:47

Si alguien había pensado que la inminente renovación de los órganos internos de Podemos podía modificar la postura de esta formación con respecto a la negociación presupuestaria, se equivocaba. Ninguna de las dos candidaturas alternativas a la que encabeza el actual secretario general, Daniel Ripa, están por la labor de llegar a la dirección tratando de cambiar, de un día para otro, la estrategia política.

«La negociación para 2018 seguirá por los cauces que ha transcurrido hasta ahora. No vamos a dar bandazos. Entendemos que es lo responsable para con Asturias», confirmó ayer el diputado Héctor Piernavieja, candidato a la Secretaría General y cabeza visible de la lista 'Agora Asturies', quien anota también que los plazos serían extremadamente apurados.

También Vanesa Llaneza, concejal de Somos en Langreo y candidata a liderar la formación morada bajo el paraguas del equipo 'Desde Abajo', descarta cambios tan a corto plazo. Argumenta, en su caso, que si bien el nombre del nuevo secretario general se dará a conocer el próximo 15 de diciembre -cinco días antes de que acabe el plazo para presentar las enmiendas al proyecto de ley y siete antes del debate a la totalidad- el proceso congresual no se dará por cerrado hasta mediados del próximo mes enero.

Por una u otra razón, no entra en los planes de ninguna de las dos candidaturas modificar la estrategia liderada por Ripa para la negociación de los presupuestos del próximo ejercicio. No se esperan, por tanto, giros imprevistos para un lado ni para el otro, máxime sabiendo que la candidatura de Piernavieja es más proclive a acuerdos con el PSOE, mientras que la de Llaneza es más reacia incluso que la actual a este tipo de acercamiento. No obstante, avisan de que si depende de ellos habrá cambios sustanciales de cara al futuro.

Tanto ellos como sus equipos -en el futuro Consejo Ciudadano Autonómico- abogan por una mayor participación de las bases en la toma de decisiones importantes, como lo es la aprobación de unos presupuestos. El equipo de Piernavieja pretende dar «otro enfoque» a las negociaciones presupuestarias y debatir este tipo de decisiones «dentro de la pluralidad de Podemos». Vanesa Llaneza garantiza, por su parte, que «todas las decisiones importantes serán ampliamente debatidas y de decidirán desde abajo», bien a través de las asambleas ciudadanas o bien «mediante consulta».

«Preocupación»

La propuesta de las dos candidaturas choca con la fórmula adoptada hasta la fecha por la actual dirección, que dice reservar las consultas a las bases para momentos en los que no hubiera consenso en el grupo parlamentario y el Consejo Ciudadano Autonómico. Hasta ahora, explicó el también candidato Daniel Ripa, siempre hubo acuerdo en ambos órganos, aunque no oculta el actual líder de la formación su «preocupación» por que en el futuro puedan surgir «voces» que pudieran pedir aprobar los presupuestos «sin asegurar la universalidad, gratuidad y sistema público de las escuelas 0 a 3 o sin garantías de la unidad anticorrupción». Sería en ese caso, advierte, cuando se acudiría a los inscritos ya que, «obviamente, no lo podríamos avalar sin el refrendo de las bases».

La agrupación política continúa con su campaña electoral hasta este viernes. Del 9 al 13 de diciembre se abrirá un periodo de votación telemática para la elección del futuro secretario o secretaria general, cuyo resultado se conocerá el día 15.