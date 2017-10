«No cariño, tú no eres español»: el mensaje viral de una joven ante la situación de Cataluña Deja de lado la política, plasmando España en todo tipo de conceptos: desde sus comunidades y la belleza que radica en sus rasgos diferenciales, la forma de ser de sus habitantes o su gastronomía EL COMERCIO Gijón Viernes, 6 octubre 2017, 11:09

«No cariño, tú no eres español». Así comienza el post de la joven malagueña Laura Moreno que se ha vuelto viral en Facebook y Twitter y en el que describe lo que significa para ella ser español. «No es llevar la bandera ni desear que le partan la cara a nadie, pero sí arder cuando arde Doñana o temblar cuando tembló Lorca». Con frases como esta ha conseguido más de 200.000 compartidos y 800 comentarios en Facebook en solo dos días.

En su publicación ensalza y se enorgullece de los paisajes, lugares o costumbres de las diferentes comunidades autónomas. «Para mí ser español es presumir de que en Andalucía tenemos playa, nieve y desierto; sentir casi mérito mío que un alicantino esté tan cerca de un Nobel, pedirle a un asturiano que me enseñe a escanciar la sidra y morirme de amor viendo las playas del País Vasco en Juego de Tronos».

También hace alusión a la riqueza gastronómica española y se acuerda hasta del kalimotxo. «También es española la cervecita de las 13.00, el orujo gallego, la siesta, el calimotxo, la paella, la tarta de Santiago, las croquetas de tu abuela y la tortilla de patatas».

En otra parte de su texto recuerda la importancia del euskera o el catalán. «Ser español es hacerte amiga de un vasco y pedirle que te enseñe los números en euskera, por si pronto vuelves a por 2 ó 3 pintxos».

Por último, cierra su post haciendo una reflexión sobre el ámbito político y la situación económica. «Porque ser español no es desear que le partan la cara a nadie, es sufrir la situación de paro de tu vecino o el desahucio que has visto en la tele; ser español no es oprimir el SÍ o el NO de toda una comunidad autónoma, es indignarte cuando nos llaman gilipollas con cada nuevo caso de corrupción; ser un buen español es querer que en tu país no haya pobreza, ni incultura, ni enfermos atendidos en pasillos del hospital».