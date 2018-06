Castillejo dice que sus gastos están justificados y atribuye la querella a una venganza El letrado Alfredo García López y Pedro Castillejo. / ÁLEX PIÑA También señala a Cigales como único responsable de la contabilidad y alerta de una presunta falsificación en el ejercicio contable de 2013 A. MORIYÓN OVIEDO. Viernes, 29 junio 2018, 04:43

Pedro Castillejo, ex secretario general del Infide, comparte estos días banquillo con José Ángel Fernández Villa. El SOMA le acusa de apropiarse de forma indebida de fondos de la fundación a través de gastos no justificados que cifra en 119.434 euros. Castillejo, por su parte, mantiene que todos los gastos que él fue realizando con fondos de este organismo estaban relacionados con la actividad que desempeñaba e, igual que Villa, niega que nadie le hubiera advertido en ningún momento que se estaba extralimitando. «Hubiera bastado con que me hubieran dicho no, esto no», se quejó. Insistió en cualquier caso en que todos los gastos estaban justificados, incluida la famosa factura por la compra de sacos de dormir que, como ya había explicado en fase de instrucción, vinculó al material que «el SOMA, a través de (José Luis) Alperi o (José Luis Fernández) Roces me encargó en 2012 para la marcha minera del carbón».

Igual que Villa, Castillejo apuntó directamente como responsable de cualquier irregularidad al contable del SOMA, Juan Cigales, que también se ocupa de llevar las cuentas de este ente. «Era el que llevaba el balance económico del patronato. Era la única persona que tenía acceso a la gestión contable del Infide y la única que tenía las claves para hacer transferencias bancarias, por decisión de la junta», manifestó.

En su opinión, la querella hacia su persona responde a una venganza por no haber participado en lo que él denominó una «jauría de buitres» contra el exsecretario general del SOMA. «Querían que saliera públicamente a decir lo que ellos querían que dijera de Villa y me negué», rememoró. Aseguró que ni Villa ni él tenían horario de trabajo y que en más de una ocasión le había llamado un sábado o un domingo para comentar cuestiones del sindicato. «Él vivía para eso», le defendió. En respuesta a preguntas del letrado de la acusación, Miguel García Vigil, del bufete Ontier, mantuvo que era incierto que apenas acudiera a la oficina unos días a la semana. «La fundación no funcionaba sola», advirtió. Y ya cuestionado por su abogado, Alfredo García López, dejó dudas sobre posibles falsificaciones en la documentación presentada en la querella. Aseguró que la certificación del ejercicio contable de 2013, que él firmó siendo secretario general, no es la que consta en la contabilidad, sino un documento suscrito por Manuel Ángel Fernández Rueda, «que aun no era secretario en aquel momento», denunció.