Cifuentes insiste en que no «cometió ilegalidad» y subraya que el próximo candidato de Podemos cobró una 'beca black' El coordinador general del PP, Martínez-Maillo, dice que «aún no se ha tomado una decisión ni la contraria» AGENCIAS Madrid Jueves, 12 abril 2018, 11:50

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este jueves que ella no cometió «ninguna irregularidad» con su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y ha criticado que el próximo supuesto candidato a las elecciones autonómicas de Podemos, íñigo Errejón, «cobrase una beca en negro».

Así se lo ha echado en cara la presidenta autonómica a la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de este jueves, al ser preguntada sobre qué medidas ha adoptado para mejorar la gobernanza de las universidades públicas. Cifuentes ha señalado que hacía una valoración positiva.

«Parece que hace usted una valoración positiva de la gobernanza de las universidades. Sólo faltaba que no la valorara positivamente, después de que la regalaran un máster que con apoteosis de mentiras nos ha tratado de convencer que obtuvo su máster falso. Hay que tener caradura, sonriendo por conseguirlo a base de trampas y desprestigiar la universidad», ha criticado.

A su juicio, Cifuentes quiere hacer de las universidades un «coladero» por el que los suyos «puedan acceder a lugares de privilegio en las universidades». Además, ha lamentado que con el Plan Bolonia se privatizara la universidad y sólo fuera accesible para las élites sociales y la educación.

Podemos es un partido decente y usted y los cínicos que la aplauden sólo aceptan la ética de todo vale. La ética de la mafia de la señora alumna de referencia«, ha ironizado la portavoz de la formación morada.

Por su parte, la presidenta regional le ha afeado a Ruiz-Huerta que estudiase en una universidad priva un máster «carísimo», algo, a su juicio, «contradictorio-». «Usted, no ha necesitado hacer máster para aprender las cosas que de verdad domina: la mentira o la manipulación. Yo no necesito ninguna puerta giratoria, soy funcionaria por oposición de una universidad pública», ha aseverado.

A su parecer, su proyecto de ley en educación superior mejora los órganos de financiación porque respetan la «autonomía universitaria». «Yo no he cometido ninguna ilegalidad y no me he llevado ni un sólo euro público y ustedes no pueden decir lo mismo. El próximo candidato de Podemos , ya se ha quedado usted con su sitio sin primarias, consiguió una beca en dinero negro que han pagado todos los contribuyentes.

Así, le ha afeado que esa sea la ética de Podemos, que además, apoyan a algunos «de sus políticos socios de Gobierno», en referencia al secretario general del PSOE, José Manuel Franco, que hoy ha reconocido que durante unos años hubo una irregularidad en su curriculum porque aparecía como Licenciado en Matemáticas y no acabó la carrera.

La decisión sobre la dimisión de Cifuentes

Por su parte, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha señalado hoy que la decisión de que Cristina Cifuentes siga siendo presidenta madrileña no es sólo de Mariano Rajoy, sino también de la propia dirigente regional, porque es personal, y del partido.

En una entrevista en Radio Nacional, Maíllo ha señalado, en cualquier caso, que «aún no se ha tomado una decisión ni la contraria», hay tiempo y hay que «ver las alternativas». «Evidentemente, nadie está por encima de la siglas del partido» y «es muy importante la estabilidad en Madrid», ha añadido el dirigente popular.

Ha señalado, por otra parte, que en este momento no hay prevista una reunión entre el presidente del Gobierno y la jefa del Ejecutivo madrileño, «lo que no significa que no se pueda producir», además de señalar que no le consta que haya habido más contactos entre Rajoy -que ha estado de viaje en Argentina- y Cifuentes desde la convención nacional del PP del pasado fin de semana.

La decisión no será «inminente»

Ha insistido en que aunque Mariano Rajoy y todos los dirigentes del PP, coinciden en que hay que actuar con celeridad, eso no significa que la decisión vaya a ser «inminente», entre otras cosas porque hay plazo hasta el 7 de mayo para convocar el debate de la moción de censura que ha presentado el PSOE, y que Podemos ya ha anunciado que apoyará.

Un debate cuya fecha, además, pondrá, porque es su potestad, la presidenta de la Asamblea, la 'popular' Paloma Adrados.

Maíllo ha subrayado que si alguien piensa que este caso es como el de Murcia, que provocó hace un año la dimisión como presidente de Pedro Antonio Sánchez, «se equivoca», porque Cifuentes no está «ni imputada ni procesada».

Además ha acusado a Ciudadanos de «precipitarse». «Estoy deseando ver a Albert Rivera sentándose con Pablo Iglesias a negociar la moción de censura», ha señalado el dirigente popular.

Más tarde, en los pasillos del Congreso, Maíllo ha señalado, a preguntas de los periodistas, que la versión universitaria de ayer fue «bastante decepcionante», que la trayectoria de Cifuentes siempre ha sido «intachable» y que hay «dos versiones» sobre su caso.