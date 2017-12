Cinco autonomías cierran el año sin presupuestos para 2018 Una imagen del parlamento asturiano. / Efe Cataluña, con las cuentas intervenidas por el Gobierno central, La Rioja, Aragón, Asturias y Extremadura tendrán que prorrogar los presupuestos de este año unos días o semanas en 2018 EFE Madrid Sábado, 23 diciembre 2017, 10:40

Cinco autonomías cerrarán este año sin aprobar a tiempo sus presupuestos para 2018, entre ellas Cataluña, cuyas cuentas públicas de 2017, intervenidas por el Gobierno central, se prorrogarán automáticamente el 1 de enero. Además, La Rioja, Aragón, Asturias y Extremadura llevan retraso en la tramitación presupuestaria y tendrán que prorrogar las cuentas de este año unos días o semanas en 2018.

Asturias ha sido la última en sumarse a este cómputo después de que ayer viernes el Parlamento regional aprobara las enmiendas a la totalidad de PP, Podemos, Foro y Ciudadanos -votadas conjuntamente por los cuatro grupos- para rechazar el presupuesto pactado por el Gobierno del PSOE con IU. Será ésta la segunda prórroga de la actual legislatura en el Principado, mientras que en Cataluña habrá que esperar a que se constituya un nuevo Govern para que redacte el proyecto presupuestario de 2018.

En Aragón, la aprobación de los nuevos presupuestos no se realizará hasta el 8 ó 9 de enero; en La Rioja, donde se acaba de celebrar el debate de totalidad, la previsión es que entren en vigor el 1 de febrero, y, en Extremadura, el debate final para aprobarlos será el 15 y 16 enero. No obstante, la mayoría de las comunidades ha conseguido sacar adelante sus cuentas, pese a que se ha repetido la situación del año pasado, con la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que hace que no se conozcan las cuantías exactas que recibirán las autonomías por parte del Estado.

Quienes lo han tenido más fácil han sido los gobiernos estables de coalición, como los de la Comunitat Valenciana, Baleares o Navarra, además del único con mayoría absoluta, Galicia, gobernado por el PP. Andalucía fue la primera en aprobar sus números para 2018, el pasado 30 de noviembre. Se trata de los terceros que pactan PSOE y Ciudadanos en esta comunidad y ascienden a 34.759 millones de euros, el 4,6% más que este año.

En Galicia, el PP, con mayoría absoluta, ratificó el pasado martes los presupuestos de 2018, que se elevan a 9.487 millones en gasto no financiero, un 2,9% más que en 2017, tras rechazar las 1.276 enmiendas de la oposición, cuyos partidos -En Marea, PSdeG y BNG- votaron unánimemente en contra. Los votos de Ciudadanos sirvieron para que en Murcia, donde gobierna el PP en minoría, se aprobaran unos presupuestos de 4.530 millones de euros, que entrarán en vigor el 2 de enero con la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Castilla y León sacó adelante los suyos el martes pasado con los únicos votos favorables del PP, gracias a la abstención de Cs y UPL. Ascienden a 10.859 millones, un 5,5% más que los del actual ejercicio. Mientras, el Gobierno canario de CC, en minoría tras romper el pacto con el PSOE, pactó con el PP y la Agrupación Socialista Gomera la aprobación de unos presupuestos que llegan a 8.239 millones, un 12,9% más que este año.

Tras superar recientemente una crisis de gobierno, Baleares tiene ya nuevas cuentas para 2018, que ascienden a 5.008,8 millones de euros, un 7,3% más que este año. Los partidos del ejecutivo -PSIB, MÉS, Podemos y Gent per Formentera- validaron el jueves el proyecto. En la Comunitat Valenciana, los presupuestos han recibido el plácet de PSPV, Compromís y Podem. Son 15.224 millones de euros, lo que supone un 6,7 % más que este año.

Del mismo modo, en Castilla-La Mancha, el Gobierno bipartito de PSOE y Podemos ha aprobado su primer presupuesto en común, de 9.219,1 millones de euros, un 3,1 % más que el de este año. Y en Navarra, el Parlamento foral avaló en el último pleno del año, con los votos a favor del cuatripartito y en contra de la oposición, unas cuentas que superan los 4.000 millones de euros.

La negociación en el País Vasco culminó ayer en un debate en el que se aprobaron las cuentas públicas con el apoyo de los socios de Gobierno, PNV y PSE, y la abstención del PP. Los presupuestos vascos para el próximo año ascienden a 11.486 millones de euros, lo que supone un repunte del 3,9%. También ayer, la Asamblea de Madrid ratificó, con los votos a favor de PP y Ciudadanos y en contra del PSOE y Podemos, los presupuestos de 2018, que alcanzan los 19.331 millones de euros.

Uno de los más polémicos ha sido el de Cantabria, cuyo Parlamento dio el visto bueno a las cuentas -2.729 millones de euros, un 4,9 % más que este año- con los votos de los grupos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, y del diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, en un debate más centrado en las críticas al respaldo de un "tránsfuga" que en las cuentas regionales.