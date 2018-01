Ciudadanos propondrá formalmente a Espejo-Saavedra como candidato a presidir el Parlament José María Espejo-Saavedra. / Quique García (Efe) Confía en tener el apoyo de PP, PSC y los 'comuns' y sondeará también a los soberanistas EUROPA PRESS Barcelona Sábado, 6 enero 2018, 20:29

Ciudadanos propondrá formalmente en los próximos días que su diputado electo y actual vicepresidente segundo del Parlament, José María Espejo-Saavedra, sea el próximo presidente de la institución, y para lograrlo se reunirá con todos los partidos, incluidos los independentistas.

En una entrevista de Europa Press, el secretario de Comunicación del partido, Fernando de Páramo, ha defendido: "Cs va a plantar cara en el Parlament para presidir la Mesa y vamos a presentar con José María Espejo-Saavedra para frenar el independentismo también en la Mesa".

Cs no tiene los apoyos garantizados para lograrlo, pero argumenta que quiere dar el paso para "evitar que continúe lo que pasó con la señora Forcadell: el golpe a la democracia que se hizo al Parlament precisamente por tener -el independentismo- el control de la Mesa".

Considera que con Forcadell se diluyó la separación de poderes y la Cámara se convirtió en el "brazo ejecutor" del proyecto independentista del Govern, en lugar de ser una institución al servicio de todos los catalanes y de todos los grupos al margen de su ideología.

"Se ha silenciado a los letrados del Parlament, se ha quitado la palabra a los diputados de la oposición. Tenemos que recuperar la democracia en el Parlament, y la fórmula para recuperarla no pasa por que continúen los mismos", ha argumentado el diputado electo.

Espejo-Saavedra, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es el candidato idóneo para Cs ya que en esta última legislatura defendió "claramente el constitucionalismo en un momento duro", en alusión a episodios como la declaración de la República.

¿Con qué apoyos?

Para lograr que Espejo-Saavedra sea el próximo presidente, Cs necesitaría el apoyo del PSC, del PP y de los 'comuns' -65 diputados en total- y, aun así, necesitaría que cinco de los 70 diputados independentistas no votaran al candidato soberanista o se ausentaran del pleno.

De Páramo cree que no es el momento de abordar qué estrategia seguirán para lograr el objetivo, pero sí promete que se reunirán con todos los grupos para lograrlo: "Sin duda hay que hablar con todos los partidos. Nosotros lo hemos hecho desde el primer día".

De entre el PSC, el PP y los 'comuns', el apoyo más complicado es el de la lista de Xavier Domènech, pero De Páramo no descarta conseguirlo: "Si Podemos está en la línea de querer un cambio, un cambio también es cambiar la Mesa del Parlament y que la presida un constitucionalista".

Cs ya ha empezado los contactos con el PP y el PSC y en los próximos días buscará hacerlo con los 'comuns', a los que pide el apoyo a Espejo-Saavedra para "evitar que continúe todo como hasta ahora", es decir, con una Mesa presidida por un independentista.

El presidente del Parlament se votará en el pleno de constitución del 17 de enero y el único aval que se requiere para optar a la Presidencia es ser diputado: es presidente quien logra una mayoría absoluta de los votos, y se vota con urna y con los diputados escribiendo el nombre en una papeleta.

En caso de que nadie logre la mayoría absoluta, se produce una votación entre los dos más votados y gana quien tenga más sufragios; en caso de empate, se debe repetir la votación hasta un máximo de cuatro ocasiones: si no se desempata, gana el candidato de lista con más diputados, que es la de Cs.

Rechaza modificar el reglamento

Cs prioriza ahora lograr la Presidencia de la Cámara reivindicándose como el partido ganador del 21-D, pero no descarta optar a la Presidencia de la Generalitat si los soberanistas no llegan a un acuerdo, y no se pronuncia sobre si Puigdemont debe volver de Bruselas.

De Páramo ha advertido a los soberanistas de que no apoyarán una reforma del reglamento del Parlament para facilitar que se invista a Puigdemont desde Bruselas: "El reglamento no está al servicio del presidente Puigdemont, está al servicio de todos los diputados".

"Arrimadas sí se ha quedado en Catalunya y encima ha ganado las elecciones al señor Puigdemont y al señor Junqueras", concluye el secretario de Comunicación de Cs.