Comienza el juicio de Villa a puerta cerrada José Ángel Fernández Villa, acompañado por su mujer y sus representantes legales, en el juicio . / ´ÁLEX PIÑA Siga en directo la primera sesión del juicio | El exsecretario general del SOMA y el que fuera máximo responsable del Infide, Pedro Castillejo, se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel ANA MORIYÓN OVIEDO. Miércoles, 27 junio 2018, 11:07

El juicio por un delito de apropiación indebida continuada contra José Ángel Fernández Villa y Pedro Castillejo arrancó esta mañana, pasadas las diez y media de la mañana, con la lectura del escrito fiscal y demás cuestiones previas. A continuación está previsto que declaren los peritos médicos y los forenses que exploraron al exsecretario general del SOMA para determinar si disponía o no de las condiciones físicas y mentales para someterse a un juicio. Su declaración, a propuesta de la defensa del exlíder minero, será a puerta cerrada para proteger la intimidad del exsindicalista, puesto que está previsto que se lean informes médicos y se hable en detalle de su delicado estado de salud. Con esta primera sesión, la defensa pretende conseguir el sobreseimiento de la causa por enfermedad del exlíder sindical antes que de, como está previsto, mañana declaren los dos imputados.

Villa llegó a la Audiencia Provincial, como ya es habitual, en taxi y acompañado por su mujer, María Jesús Iglesias, y tuvo que escuchar insultos por parte de una persona que se encontraba en la zona. Igual que el pasado lunes, cuando acudió a la sede judicial para someterse a la exploración médica, presentaba una imagen desmejoraba y caminaba con dificultad.

Tras ser recibido por su procuradora, el histórico dirigente sindical ha entrado en la Audiencia sin hacer declaraciones.

Antes que Villa ha llegado a la Audiencia el otro acusado en el proceso judicial, el ex gerente de la fundación Infide, dependiente del sindicato mine, Pedro Castillejo, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y medio de prisión.

«No es el momento ni el lugar» para hablar, ha dicho Castillejo a su llegada a la sede judicial.

La acusación particular ejercida por el sindicato eleva su petición a seis años de cárcel para Fernández Villa y a cinco para Castillejo.

En la primera sesión de la vista oral se analizarán las cuestiones previas, incluido un examen forense al que Fernández Villa se sometió el lunes a petición de su defensa, que ya vio rechazada durante la instrucción la petición de incapacidad dado su estado de salud.

Las conclusiones de los facultativos que lo examinaron el lunes por quinta vez a lo largo del proceso, y que hoy deben ser analizadas por los facultativos, consideran que el acusado está en condiciones de declarar pese a sufrir un deterioro cognitivo.

En octubre de 2014 se conoció que Fernández Villa se había acogido dos años antes, de forma paralela a las últimas movilizaciones del sector minero que lideró, a la amnistía fiscal para regularizar 1,4 millones de euros, lo que llevó a su expulsión del SOMA-UGT y del PSOE, partido en el había sido diputado regional, senador y miembro varios años de sus ejecutivas federal y autonómica.

Tras conocerse estos hechos, el sindicato minero presentó una querella contra su ex secretario general que derivó en la apertura de juicio oral con la imposición de una fianza por el juzgado instructor de 434.000 euros, ampliada después a 579.000 euros.

Según el fiscal, el acusado ejercía una «posición de dominio absoluto» en la organización donde tomaba todas las decisiones, incluida la de crear la Fundación Infide y la de poner a Castillejo al frente, e ideó un plan para desviar los fondos del sindicato a su patrimonio personal que entre 1989 y 2010 le reportó 434.158 euros.

Las dudas sobre si la delicada salud del exdirigente sindical podría impedir que éste se enfrentara finalmente al proceso judicial se despejaron ayer tras conocerse la resolución de la exploración forense a la que fue sometido el lunes.

El informe médico determina que su estado de salud y capacidad intelectual no se han agravado con respecto a la última revisión realizada en marzo por parte del Instituto de Medicina Legal de Asturias. El documento, suscrito por las mismas forenses, Antonia Hernández y Rosario Morant, no es tan concluyente como el emitido por estas facultativas hace tres meses, si bien no deja lugar a dudas de que, bajo su punto de vista, el exsindicalista está en condiciones de someterse al juicio por el que se le reclama 434.158 euros y se pide para él penas de cárcel de hasta seis años.

Las médicas forenses aconsejan, no obstante, que durante el interrogatorio se le formulen preguntas cortas para garantizar su comprensión y se establezcan recesos para su descanso. Reconocen también la limitación física del investigado, «con deambulación torpe y lenta», por lo que requiere ayuda de una tercera persona para evitar caídas.

La exploración médica realizada el pasado lunes, como las anteriores a las que se ha ido sometiendo desde que iniciara el proceso judicial, constata que Villa sufre un deterioro cognitivo ligero-moderado, con déficit de memoria reciente y lentitud en la fluidez del lenguaje. No obstante, también se apunta en el informe que durante la prueba médica ofreció «escasa colaboración». Entienden las profesionales médicas que le exploraron que mantiene una «moderada conservación de los recuerdos de vida pasada autobiográficos» y que presenta mayores dificultades respecto a la memoria reciente. La capacidad de comprensión «está conservada» si se utiliza un lenguaje claro, recoge el informe.

Durante la exploración, las forenses comprobaron que Villa mantuvo un discurso coherente y que, incluso, fue capaz de utilizar la ironía. Explican que es consciente de que está inmerso en un proceso judicial, pero dicen que responde al respecto que es su abogada «la que se encarga de los asuntos legales» y que llegó a repetir hasta en tres ocasiones que esa mañana «no he tomado ninguna medicación».

El juicio arranca hoy, precisamente, con la salud de Villa como cuestión principal, ya que es intención de su defensa conseguir el sobreseimiento de la causa por enfermedad mental sobrevenida. De hecho, a petición de su abogada, el juicio comienza con el testimonio de las médicas forenses que le exploraron en enero de 2016 y que entonces entendieron que no estaba en condiciones de declarar, así como del neurólogo Bernardino Menes, también a propuesta de la defensa. Igualmente, se escuchará en la sala al experto en demencias Alfredo Robles, quien a propuesta de la acusación, que ejerce Ontier, examinó al investigado a finales de 2016 y determinó que exageraba sus trastornos. Los interrogatorios a Villa, bajo la supervisión de su abogada, Ana García Boto, y de Castillejo, asesorado por el letrado Alfredo García López, tendrán lugar mañana jueves.