«¡Somos muchas, sabemos gritar y nos tienen muy cabreadas!»

«Somos muchas. Sabemos gritar, enfadarnos. Nos tienen muy cabreadas. ¡Basta ya!». Estas palabras revelan el sentir general de las miles de personas que se concentraron ayer en diferentes municipios asturianos para expresar su rechazo a la puesta en libertad de los cinco integrantes de 'la Manada'. Eva Irazu, portavoz de la Plataforma Feminista d'Asturies, fue quien las pronunció en el acto organizado en Gijón, pero la postura era la misma en Oviedo, Avilés, Pola de Siero, Cudillero, Navia, Castropol, Pravia, La Felguera y el resto de lugares en el que los ciudadanos salieron a la calle para reclamar que se haga justicia. Porque, a su juicio, la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de decretar la libertad provisional, bajo una fianza de 6.000 euros, a José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo.

«Salimos a la calle a demandar una justicia que, lejos de ser reparadora, recrimina a las víctimas una y otra vez», manifestó, megáfono en mano, otra portavoz del movimiento feminista. «Entendemos que la ley no está protegiendo a las víctimas», indicó la presidenta de la asociación Mar de Niebla, Blanca Cañedo. En su opinión, son dos los motivos de este desamparo: la escasa formación en igualdad de los jueces y el resto del personal de la Administración de Justicia y las deficiencias de la legislación española en este terreno, que deben modificarse. «Sin esto, las mujeres nunca estarán seguras en la calle», añadió. Asimismo, Cañedo incidió en que este grave problema «no se resuelve educando a las mujeres en autodefensa». E instó a «poner el ojo en el agresor» en lugar de en la víctima.

La presidenta y fundadora del Centro de Atención a Víctimas de Agresión Sexual y Maltrato (Cavasym), Mariti Pereira, también quiso mostrar su repulsa hacia la decisión judicial que dejó en libertad a los cinco condenados por un delito de abusos sexuales con prevalimiento a una chica madrileña, que entonces tenía dieciocho años, en los Sanfermines de 2016. «Estamos aquí porque nos tenemos que movilizar. Nos están matando y violando. Tenemos que salir a la calle hoy y todos los días», subrayó. Por su parte, el secretario general de Podemos en Gijón, Mario Suárez del Fueyo, consideró que decretar la libertad provisional para 'la Manada' es «un acto de desprecio hacia la víctima». Además, recalcó que la sociedad no puede tolerar que los jueces basen decisiones de este calado en «resquicios legales».

Numerosos lemas se escucharon ayer en las calles y plazas asturianas. «Escucha, hermana, aquí está tu manada»; «No es no, lo demás es violación»; «Basta ya de violencia patriarcal» y «Yo sí te creo» fueron algunas de las proclamas gritadas al unísono por los participantes en las concentraciones. En Gijón las más de mil personas que se congregaron recorrieron el tramo comprendido entre las plazas del Instituto y Mayor. En Oviedo, una cifra similar de personas se reunieron ante la sede del Palacio de Justicia con pancartas en las que manifestaban su rechazo tanto a la condena impuesta a los cinco integrantes de 'la Manada' como la decisión judicial de autorizar su salida de prisión. A la movilización se sumaron dirigentes de formaciones políticas como Podemos e IU y varias portavoces leyeron un manifiesto en el que mostraban su solidaridad con la víctima y le trasladaban que no está sola, así como la necesidad de contar con una justicia feminista después de que el paro del pasado 8 de marzo marcara una línea desde la que no se puede retroceder.

«Somos millones de caperucitas dispuestas a echarnos a la calle para luchar contra los lobos cazadores», proclamó una de las portavoces antes de que los asistentes abandonaran la plaza ubicada ante el Palacio de Justicia al grito de «Asturies será la tumba del machismo». En Avilés, más de dos centenares de personas manifestaron su desacuerdo con la decisión tomada por la Audiencia Provincial de Navarra. Al igual que ocurrió en Gijón, la concentración tuvo que compartir espacio -la plaza de España y la Mayor, respectivamente- con una boda.

01:16 Vídeo. Gijón. Los manifestantes, en la calle San Bernardo. / Jorge Peteiro

Una campaña «real»

En la villa del Adelantado se leyeron sendos manifiestos en contra de una «sociedad machista, racista, clasista, colonialista y asquerosamente patriarcal», tanto en referencia al caso de 'la Manada' como al de las migrantes que trabajan en los campos de fresas de Huelva, cuya manifestación estaba prevista para hoy. A propósito de esta, se denunciaron los «abusos» y «acosos» que sufren las 17.000 mujeres marroquíes recolectoras a las que, entre otras cosas, sus patronos les retiran el pasaporte.

«¿Quién vela por la seguridad de las mujeres migrantes?», se preguntaron las integrantes de los colectivos Les Rudes, Leonas Violetas y Le Trébede, que abanderaron la manifestación. Con respecto al auto de la Audiencia de Pamplona «el mensaje es muy claro: quieren que nos protejamos», algo propio de un «sistema que conspira contra nuestras libertades».

Además, pidieron formación para eliminar el «sesgo judicial» y más educación. Al Ayuntamiento de Avilés le reclamaron una campaña «real» contra agresiones sexistas en el marco de las fiestas. Un texto de la psicóloga Paula Marín sobre el «puto mensaje del patriarcado con toga» dio paso a una manifestación por el centro.