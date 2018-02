La concesión de un premio a Javier Fernández divide a los socialistas de Mieres Javier Fernández. / EFE Ex dirigentes locales del PSOE y del SOMA piden en redes sociales que no haya representación de la agrupación local en la entrega del galardón al presidente regional E. C. GIJÓN. Domingo, 18 febrero 2018, 03:12

La concesión del premio Mierenses por el Mundo al presidente del Principado, Javier Fernández, ha dividido a los socialistas de este municipio. Varios ex dirigentes locales del PSOE y del SOMA han criticado en una red social la concesión de ese galardón, que se concede a los nacidos en Mieres, pero que no viven en el concejo, y con el que se quiere reconocer su trayectoria personal y profesional.

Las críticas fueron expresadas por estos dirigentes a través de las redes sociales. En concreto en un grupo de Whatsapp, en el que participan alrededor de medio centenar de socialistas, que fue creado en las pasadas primarias del PSOE para apoyar la candidatura de Pedro Sánchez.

Al tener conocimiento de que Javier Fernández recibiría este año el galardón Mierenses por el Mundo, varios de estos miembros criticaron la decisión de la asociación que concede el premio. Algunos de los miembros de este grupo de Whatsapp, como el ex alcalde de Mieres y ex director general de Minas cuando Javier Fernández ocupó la Consejería de Industria, Luis María García, pidió que «no asista nadie oficialmente» al acto de entrega del galardón. Una petición que también secundó el ex concejal socialista Dimas Martínez, quien escribió en este grupo de mensajería instantánea: «Espero que mandemos ni representación institucional, seguro que nuestros compañeros concejales tendrán algo que hacer».

«Qué tristeza», envió al grupo José Luis Roces, secretario de Organización del SOMA. De este grupo de Whatsapp forma parte también la secretaria general de la agrupación socialista de Mieres, Ana González Cachero, que no interviene en la conversación respecto a la concesión del premio a Javier Fernández. Sí lo hace el secretario de Organización del PSOE mierense, Eduardo Martín, quien trata de poner cordura en una conversación que iba subiendo de tono. El dirigente comparte los argumentos que daban los críticos con el presidente del Principado, «reconocer que se tendrá que tratar en la ejecutiva».

El malestar con Javier Fernández se debe, según pudo saber EL COMERCIO, a sus ausencias en los diferentes actos organizados por la agrupación socialista para conmemorar el centenario de la investidura de Manuel Llaneza como alcalde de Mieres. Cabe recordar que el próximo fin de semana se celebra el tradicional homenaje al fundador del SOMA ante su tumba en el cementerio de Mieres, con motivo del aniversario -en esta ocasión el 87- de su fallecimiento. Los socialistas mierenses sospechan que en esta ocasión no acudirá el presidente regional.

Malestar en la FSA

Adrián Barbón criticó ayer con dureza la publicación de los mensajes de Whatsapp en los que algunos socialistas mierenses pedían a la ejecutiva local que no acudieran a la entrega del galardón a Fernández. El secretario general de la FSA dijo que «se trata de vulnerar todos los límites, porque hablamos de un grupo de Whatsapp, que es un ámbito privado de un grupo de militantes. Que eso transcienda y se convierta en debate público no me parece bien. Yo nunca jamás revelé una conversación privada y por tanto no voy a valorar lo que para mi es vulnerar la privacidad, en política no todo vale».

Cabe recordar que en el reglamento del PSOE aprobado ayer se recoge un código de buenas prácticas para los militantes, en los que se regula la utilización de las redes sociales.