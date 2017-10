Condenados dos ganaderos en Albacete por tratar como esclavos a cuatro trabajadores extranjeros Ayuntamiento de Caudete (Albacete). / EFE Los condenados, padre e hijo, les daban de comer pan y agua y no les pagaron durante meses J. V. MUÑOZ-LACUNA Toledo Sábado, 30 septiembre 2017, 16:02

El Juzgado de lo Penal número 3 de Albacete ha condenado a dos ganaderos, padre e hijo, a 18 meses de prisión, al pago de una multa de 3.000 euros y a indemnizar a cuatro inmigrantes con un total de 40.000 euros por haberles tratado como auténticos esclavos en sus fincas de Caudete (Albacete).

Los hechos ocurrieron entre 2005 y 2009. Según la sentencia, los dos ganaderos se aprovecharon de la extrema necesidad de los cuatro inmigrantes para contratarlos como pastores y no pagarles salario alguno durante meses. Además, tenían que dormir en habitáculos para animales, recibían como única comida pan y agua, trabajaban más de ocho horas al día, no estaban dados de alta en la Seguridad Social y no podían disfrutar de descansos semanales ni de vacaciones.

Durante el juicio, los dos hombres ahora condenados negaron los hechos. El padre aseguró que pagaba a sus trabajadores aunque con retrasos y el hijo argumentó que era su padre quien se encargaba de los asuntos de la finca. Por su parte, el fiscal calificó de “situación de semi esclavitud“ la vivida por los cuatro inmigrantes durante los meses que trabajaron en la finca.

La pena que les ha sido impuesta coincide con la que había solicitado el fiscal en cuanto a la multa que deberán pagar y las indemnizaciones que tendrán que abonar a los cuatro trabajadores por los daños morales sufridos. Sin embargo, el fiscal había solicitado para ambos acusados dos años y tres meses de prisión y ahora han sido condenados a un año y seis meses de cárcel.