El rechazo a un acuerdo con Podemos, favorito en la consulta de IU Ramón Argüelles. / M. ROJAS La coalición vota la forma de ir a las elecciones, con el sector oficial volcado en defender el proyecto propio y buena parte de los afines a Garzón decididos a no participar A. S. OVIEDO. Jueves, 28 junio 2018, 04:35

Izquierda Unida de Asturias decide hoy en consulta a sus afiliados la forma de concurrir a las próximas elecciones y, en concreto, si apuesta por una confluencia con Podemos. La apuesta por las siglas y el proyecto propio y el rechazo al acuerdo con el partido morado, la tesis que respalda el sector oficial, tiene todos los visos de imponerse, mientras que los afines a la línea política de la dirección federal que encabeza Alberto Garzón están divididos entre quienes no quieren participar en la votación y quienes irán a las urnas a votar 'sí' al entendimiento con Podemos.

Es la segunda consulta casi consecutiva que se realiza en Asturias después de que hace unos días la organización federal de IU convocara otra votación -que tuvo lugar en todo el país- en la que se impuso, aunque con escasa participación, el 'sí' a la confluencia con Podemos. Pero en virtud del acuerdo alcanzado entre la dirección de Garzón y la regional, con Ramón Argüelles al frente, mañana habrá otro referéndum que será el válido a la hora de determinar cómo concurre IU en el Principado a las próximas elecciones.

La posición de las sensibilidades mayoritarias de IU de Asturias, que se desentendieron de la consulta federal, es favorable a concurrir a los comicios con las siglas y el proyecto propio y al margen de Podemos, así que todo apunta a que esa será la opción vencedora. Están llamados a votar los afiliados de la coalición -los simpatizantes se quedan fuera- y el formato será presencial, en urna.

«Animo a todos los militantes a que expresen su voluntad, a que acudan a votar, porque el resultado será nuestra guía de actuación», apuntó ayer Argüelles a la hora de llamar a la participación.

Quienes en Asturias están en sintonía con la dirección federal y por tanto distanciados de la asturiana afrontan este referéndum con posiciones divergentes. Amplios sectores de esta sensibilidad están decididos a no movilizarse para no legitimar una consulta en la que no creen. Otros, sin embargo, sí participarán al considerar que no hacerlo es dejar el camino libre a la otra opción.