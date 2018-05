«Estoy convencida de que todos, incluidos los críticos, se volcarán para que Barbón gane» La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en los jardines próximos a la sede regional del partido en Oviedo. / MARIO ROJAS «Adrián será el candidato porque así lo quiere la militancia, no por decisión de Pedro Sánchez; él solo dijo en público lo que una mayoría de socialistas pensábamos en privado» Adriana Lastra Vicesecretaria general del PSOE ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO. Domingo, 13 mayo 2018, 10:43

Soplan vientos de cola para la Federación Socialista Asturiana, despejada la candidatura a la Presidencia del Principado después del paso adelante del secretario general, Adrián Barbón, y con un sector crítico que ha preferido, en una posición difícil, no dar la batalla. Con optimismo analiza el escenario la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra (Ribadesella, 1979), que atiende a EL COMERCIO cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario del retorno de Pedro Sánchez a la dirección del partido. Lastra ve a los socialistas bien posicionados para repetir victoria en Asturias y cree que un buen resultado en las autonómicas y municipales de 2019 será el paso previo a un triunfo en las posteriores generales que ponga punto y final a la etapa del PP en la Moncloa.

-Llega el primer aniversario del 'sanchismo 2.0'...

-Del renacimiento.

-...Y el nuevo PSOE no remonta, no cuaja. Vea lo que dice el CIS.

-Bueno, hace un año estábamos en un 19% y ahora, en un 22%. Y hay varios factores a tener en cuenta. Coincide que Ciudadanos va a rebufo de su resultado en Cataluña. Que no hay pulsión electoral, y es sabido que el PSOE remonta cuando llegan las elecciones. Y que la encuesta del CIS no es de ahora. Creo que en el momento actual estamos por encima no solo de Ciudadanos sino también del PP.

-El PP se desinfla, Podemos también. ¿Por qué el PSOE no capitaliza ese descontento?

-Hay una derecha movilizada, en pelea por ese espacio político, mientras que en la izquierda no hay aún esa pulsión, que llegará cuando se acerquen las elecciones. El PSOE está en otra cosa, en desarrollar su proyecto político. Si en este país se habla hoy de pensiones es porque Pedro Sánchez ha puesto ese debate sobre la mesa y ha planteado soluciones. La derecha va a rebufo.

-Oigo a los dirigentes socialistas cargar a diario contra Ciudadanos. ¿Temen su empuje electoral?

-Es que la derecha es nuestro adversario y Ciudadanos ha venido bien a ocupar el espacio del PP, bien a sostener al PP allí donde gobierna, como en Madrid. No es alternativa a la derecha sino un recambio dentro de la derecha. Es tan adversario para nosotros como el PP.

-¿Dónde está Pedro Sánchez? Diríase que está desaparecido.

-Pedro, por negarse a favorecer un gobierno del PP, dejó su escaño y por eso no tiene foco en el Congreso. Pero esta semana ha estado en Londres, la pasada en el congreso del SPD alemán, defendiendo la Constitución española frente al separatismo catalán ante la dejación de funciones del PP. Está hablando de pensiones, de presupuestos alternativos...

-¿Se ha diluido el 'efecto Sánchez'?

-Es que no hay un 'efecto Sánchez'. Hay un partido con 140 años que no vive de efectos sino que tiene un proyecto serio y solvente. No somos como Albert Rivera, que cambia de posición según la última encuesta que ve.

-¿Ve a lo que me refería antes con la fijación con Ciudadanos?

-No es fijación, es que hace unos días Rivera sale diciendo que deja de apoyar la Constitución y la aplicación del artículo 155 y luego rectifica. O dice que hay que derogar la prisión permanente revisable, ve una encuesta y cambia de opinión. No es un dirigente ni un partido en el que confiar.

-¿No cree que su discurso de 'no' al PP es contraproducente? Me explico. El PSOE saca el debate de las pensiones y el PNV se lleva el mérito de su subida al apoyar el presupuesto.

-Me gustaría saber cuántos presupuestos ha apoyado el PP a gobiernos del PSOE en España.

-Ninguno, es cierto. Pero siempre habrá una primera vez.

-Nuestra política no tiene nada que ver con la del PP. El presupuesto jibariza el estado de bienestar. Y para nosotros las pensiones son un derecho, no una mercancía para negociar en el presupuesto. Queremos un acuerdo sobre pensiones en el pacto de Toledo que asegure su viabilidad futura.

-En el reciente comité autonómico de la FSA hubo voces favorables a pactar el presupuesto con el PP.

-Ese argumento no lo sostiene hoy una mayoría del PSOE. Nuestras políticas no tienen nada que ver. No entiendo a los compañeros que dicen que tenemos que pactar con el PP ni comparto su posición.

-¿El PSOE es un partido unido en torno a la figura de Pedro Sánchez? ¿O es una unidad de cartón-piedra, con los críticos afilando las uñas a la espera de un batacazo electoral?

-Hay una parte del partido que asumió el resultado de las primarias. Y la parte que ganó, con generosidad, ha hecho partícipes a todos del proyecto. De un proyecto que no es de Pedro Sánchez ni de Adriana Lastra sino de sus 180.000 militantes y cuyo objetivo es ganar elecciones.

¿Dedazo?

-Entre ellas, las asturianas de 2019. En el nuevo PSOE de la militancia, ¿no ha sido el 'dedazo' de Pedro Sánchez el que ha situado a Adrián Barbón como candidato al Principado?

-No. Pedro expuso lo que sabía que pensaba una mayoría de la militancia.

-Bien, pero cuando el secretario general señala a alguien, a ver quién le lleva la contraria.

-¿En este partido? ¿Me lo dice de verdad? (risas).

-Es cierto que en la última etapa han sucedido cosas que... Lo que quiero decir es que Sánchez puso el foco en Barbón. Y eso fue decisivo.

-Adrián sacó un resultado excepcional en las primarias a secretario general. Es el líder de la FSA y de la izquierda. Lo que hizo Pedro es decir en público lo que muchos pensábamos en privado. Dedazos son los de la derecha, que nombra candidatos sin abrir un proceso de primarias.

-Pero este no era el plan. El plan era: primero el programa, luego las personas. Y se ha hecho lo contrario. ¿Quizá por miedo a que los críticos dieran la batalla?

-No, el proceso se adelantó porque mediáticamente el partido se estaba desangrando a encontronazos. Alargarlo suponía estar en la picota mucho tiempo y eso no era bueno, nos empezábamos a hacer daño. Había que cortar esa situación, pero eso no implica cortar las alas a nadie para impedir que se presente.

-Poner las primarias en junio acotaba el terreno a los críticos.

-Desde el día siguiente de la votación a la secretaría general había gente que decía que se quería presentar a las primarias para la candidatura.

-¿Gente? ¿Quién?

-Gente, la que ustedes han ido publicando en estos meses.

-Dé nombres. ¿Fernando Lastra? ¿Guillermo Martínez?

-Gente, todos maravillosos y estupendos compañeros, que decían que se querían presentar. Quiero decir que no es que alguien estuviera sopesando presentarse y de repente se le cortara esa posibilidad.

-Los críticos no lo ven así.

-Yo oigo voces que dicen que... Sin nombres ni apellidos. Cuando yo hago declaraciones, es siempre con mi nombre y mi apellido y me gustaría que todo el mundo actuase con esa misma lealtad. Pero la cuestión ahora es dejar de centrarnos en nosotros y trabajar para resolver los problemas de los asturianos.

-El plan tampoco era que Barbón fuese candidato. ¿Lo es por temor a que algún 'peso pesado' crítico se presentara y complicara las cosas?

-Barbón es el candidato porque la militancia así lo quiere. El PSOE nació para transformar la sociedad y para eso hay que ganar las elecciones. Y para eso hay que presentar al mejor candidato, que es Adrián. Una persona luchadora, siempre leal, que habla el lenguaje de la gente y que, desde la izquierda, está elaborando un proyecto aglutinador de toda la sociedad.

-¿Le sorprende que, al final, no haya una candidatura alternativa?

-No. Han sido tantos los procesos internos que todos estamos cansados. Y creo que lo que usted denomina sector crítico ha pensado que por qué va a enfrentarse al secretario general cuando es el mejor candidato que podemos tener. Eso supone entender que esto es lo mejor para la organización y para Asturias. Por tanto, mi reconocimiento también para ellos.

-¿Y no piensa que estarán aguardando a un posible fracaso de Barbón para pedirle cuentas?

-No. Sé que van a trabajar, como todo el partido, para ganar las elecciones de 2019. Sé que, como todos, van a arrimar el hombro.

-¿Está convencida de que todo el partido se va a volcar en la campaña de 2019, críticos incluidos?

-Completamente.

-¿Sin ningún género de duda?

-Sin ningún género de duda.

-¿Prevé roces entre el candidato y el presidente saliente?

-Para nada. Ya se dijo que eso podía pasar tras las primarias a la secretaría general y no ha sido así.

La relación con Fernández

-¿Qué lectura hace de la labor del Ejecutivo de Javier Fernández?

-Positiva. En una legislatura dura, con Podemos ejerciendo de fuerza de bloqueo, ha habido estabilidad en el Gobierno y por tanto en Asturias. Hemos conseguido ser la autonomía de régimen común que más destina a educación, sanidad y servicios sociales.

-Por un segundo ha estado a punto de hacerme creer que se lleva bien con Javier Fernández.

-No, no es mi intención. Ni bien ni mal, es mi presidente, mi compañero de partido, y le respaldo como presidente, como he hecho siempre.

-Hace meses le hice una entrevista y ni siquiera citó su nombre. Solo dijo que no hablan entre ustedes.

-Así es, no es nuevo, hace tiempo que no hablamos. No hay nada que ocultar. Trabajé cerca de Javier muchos años, hubo una discrepancia política de fondo y la confianza se quebró. Pero Javier es una persona a la que no tengo problema en nombrar, es mi presidente y como tal le respaldo.

-¿Habrá pluralidad en las listas?

-Este partido siempre ha hecho listas plurales porque este partido lo es. ¿Qué tiene que haber para que se dé esa pluralidad? Pues lealtad con la organización y con el proyecto. Discrepancia sí, pero lealtad también.

-Los críticos temen una purga.

-No nombre la soga en casa del ahorcado... (risas) Ni la actual dirección federal, ni la del grupo parlamentario, ni la ejecutiva de la FSA han cortado la cabeza a nadie. Esa es una forma de hablar en momentos de tensión, pero eso no tiene cabida en el actual PSOE. Toca arrimar todos el hombro para ganar las elecciones.

-Van a afrontar un escenario complicado. ¿Su plan es un tripartito radical de izquierdas para Asturias, como dice Mercedes Fernández?

-Aquí la única radical es Mercedes Fernández, la misma que hace unas semanas decía que Cristina Cifuentes era una mujer coraje. Quiere meter miedo pero cualquiera que conozca a Barbón sabe que siempre ha tendido puentes y que de radical no tiene nada. El PP sabe que es un líder que va a ganar las elecciones y solo busca erosionar su imagen. Pero sin éxito.

-¿Le inquieta que el empuje de Ciudadanos ponga en peligro una mayoría de izquierdas?

-Aquí la derecha se ha dividido una y otra vez: PP, URAS, Foro, UPyD, ahora Ciudadanos... Puede vestirse de mil cosas pero al final será minoritaria.

-¿Ve a Barbón capaz de amalgamar una mayoría de izquierdas que sume a PSOE, Podemos e IU?

-Nosotros salimos a ganar las elecciones, no a pactar con otras fuerzas. De momento quedémonos ahí. Buscamos el mejor resultado para gobernar Asturias. Los pactos, primero con la sociedad. Si somos capaces de hacerlo, gobernaremos.

-Un ojo en Asturias, pues, y otro en Cataluña. ¿Qué escenario ve?

-Dice Miquel Iceta que si Mas nombró a Puigdemont porque era uno de sus más radicales seguidores, parece que Puigdemont ha hecho lo mismo con Torra. Queremos que haya normalidad y tranquilidad en Cataluña aunque, viendo los antecedentes de Torra, el escenario es un poco descorazonador. Debería ser un presidente que se ocupe de los problemas de la ciudadanía, que abandone el 'procés', vuelva a la legalidad y al respeto al Estatuto y la Constitución.

-El PSOE apoyó sin fisuras el 155. En el diálogo con el Gobierno se planteó una comisión para avanzar hacia la reforma constitucional. También se habló de revisar la financiación autonómica. Ninguno de esos asuntos ha cuajado.

-El PSOE no mercadea en defensa de la Constitución.

-No lo planteo en términos de mercadeo. Fueron temas que se pusieron en la mesa.

-Pedro Sánchez convenció a Rajoy de que era necesario hablar del estado autonómico, de que había que impulsar una comisión en el Congreso que diera paso a una reforma constitucional. Esa comisión está trabajando con el PSOE, el PP y el grupo mixto. Ni Podemos ni Ciudadanos, que venían a regenerar la política, han querido sentarse a hablar del futuro de España. Sobre la financiación, Rajoy dijo que iba a hablar del tema con el PSOE y no hemos tenido noticias. El Gobierno incumple un acuerdo de la conferencia de presidentes y el propio pacto de investidura con Ciudadanos.