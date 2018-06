Cospedal descarta cambiar los requisitos de votación «Ponernos a discutir sobre las reglas del juego una vez que las hemos aprobado todos, no le veo el sentido», señala una de las candidatas a suceder a Mariano Rajoy en el PP EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 27 junio 2018, 09:08

La precandidata a la presidencia del Partido Popular, María Dolores De Cospedal descarta modificar los requisitos para que haya más afiliados en disposición de votar en la carrera sucesoria a Mariano Rajoy, cosa que venían pidiendo aspirantes como Pablo Casado o Joserra García-Hernández ante el hecho de que menos del 8% del censo va a participar. «Ponernos a discutir sobre las reglas del juego una vez que las hemos aprobado todos, no le veo el sentido», ha señalado.

En una entrevista en RNE, Cospedal ha incidido en que se han establecido «unas reglas entre todos» y «hay que respetarlas». «Se establecieron en el último congreso, a todos nos pareció muy bien que la militancia pudiera participar en la elección de precandidatos por primera vez y que elegían antes a los compromisarios, y creo que hay que respetar las reglas del juego», ha sentenciado.

Asimismo, ha asegurado que se ha dado «absoluta libertad y unas facilidades enormes para que la gente pudiera participar» y ha recordado que «incluso aquellos que no estaban al corriente de pago, con el pago único de 20 euros han podido votar», por lo que los 66.384 afiliados que están en disposición de hacerlo «son los que han querido» y hay que «respetar» al resto.

«Ha habido 15 días para poderlo hacer y esto hay que respetarlo. Hay militantes de nuestro partido como en muchos otros que quieren manifestar su apoyo y pertenecer a la organización pero luego no se movilizan para participar de forma más activa. Con 15 días todo aquel que lo quería hacer tenía tiempo de hacerlo de sobra», ha comentado.

Cospedal dice que no da «más trascendencia de la que tiene» a la baja participación. «Los militantes tienen que hacer lo que les parece bien, no se puede obligar a la gente. En este debate interno lo importante es hablar con los militantes y que haya coherencia y unión y que salgamos reforzados pero ponernos a discutir las reglas del juego una vez que las hemos aprobado todos, no le veo en sentido», ha apostillado.