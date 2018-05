El chalé de Iglesias y Montero enfrenta a Podemos Asturias con la dirección nacional 01:04 A la izquierda, Daniel Ripa, ayer, durante una concentración ante la sede de la Fade; a la derecha, Pablo Iglesias e Irene Montero en el Congreso. El secretario general carga contra Ripa después de que el líder regional se mostrara «dolido» por la adquisición de la casa de Galapagar y criticase la consulta con los inscritos ANA MORIYÓN OVIEDO. Martes, 22 mayo 2018, 05:10

El chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero ha abierto una nueva herida entre Podemos Asturias y la dirección nacional de la formación morada. El posicionamiento de Daniel Ripa, secretario general del partido en el Principado, junto a otros líderes autonómicos críticos con la decisión de los dirigentes nacionales de comprar una casa con piscina, y especialmente con la convocatoria de un plebiscito interno en el que someten su cargo a la votación de las bases, no ha gustado en Madrid. Tanto, que el propio Pablo Iglesias apenas tardó unas horas en enviar un mensaje directo al líder asturiano, y a su homóloga en Andalucía, Teresa Rodríguez. «Yo estoy convencido de que el señor Ripa y la señora Rodríguez, si alguna vez se cuestiona su credibilidad, no se aferrarán al escaño o al puesto y se someterán a las bases que les eligieron», espetó. Fue un claro aviso a navegantes.

Ripa no se había mordido la lengua para reconocer que no le había gustado en absoluto la decisión de Iglesias y Montero e, incluso, dijo sentirse «dolido» con su adquisición en la sierra madrileña. Aprovechó además para recalcar que la formación morada en Asturias se rige por un «estricto código ético», que les ha llevado a donar 145.000 euros desde el inicio de la legislatura para fines sociales y, para más inri, quiso hacer gala de su situación personal recordando que él vive en el barrio obrero de Pumarín, en Oviedo, en un piso que alquila por 600 euros al mes. «Quiero dar el mensaje de que de la crisis y la precariedad saldremos todos juntos, no primero unos y luego otros», subrayó.

Algo menos duro se mostró Emilio León, portavoz en la Junta, quien entiende que lo importante «no es dónde viva un político ni su estilo de vida», sino las políticas que defiende. «Lo que no se pueden tener son unos privilegios a costa de imponer a los demás políticas de austeridad. Y ese no es el caso ante el que nos encontramos», zanjó. Sin embargo, coincidió plenamente con el secretario general de Podemos Asturias en lo poco acertado de convocar una consulta a las bases para decidir el futuro de Iglesias y Montero. «No es la mejor manera de afrontar el debate», dijo. «Es problemático que esto se convierta en un asunto sobre el que tenga que versar una consulta», completó Ripa.

Las críticas desde Podemos Asturias no se quedaron ahí. La propia eurodiputada Tania González también fue muy contundente asegurando que ella nunca habría tomado esa decisión. «Mi ritmo de vida es el mismo de antes y el mismo que tendré cuando vuelva a ser profesora de Secundaria», anotó. «En Podemos Asturias tenemos viviendas que son asequibles para la mayoría de la sociedad asturiana», comparó. Ella entiende, no obstante, que no se ha puesto en cuestión el liderazgo de los dos dirigentes nacionales, pero no todo el mundo piensa de esta manera. David Salcines, secretario general Podemos Avilés, reconoció estar «decepcionado» con la forma de actuar del líder nacional y la portavoz en el Congreso y anunció que en la consulta -que arranca hoy y concluirá el próximo domingo- votará «para que abandonen sus cargos, porque sigo defendiendo el Podemos inicial». Desde Oviedo, el concejal de Somos Rubén Rosón se desmarcó de la postura de la dirección autonómica del partido y vio con buenos ojos la consulta. «Lo que marca la diferencia y hay que poner en valor es que en Podemos vamos a poder decidir los inscritos si la decisión fue errónea», manifestó.

La polémica está abierta no solo en Asturias, sino en todo el territorio nacional, donde arrecian las críticas a la consulta. El fuerte malestar que desde la pasada semana invade a la organización salió ayer a la luz también de forma contundente en Andalucía y Madrid, donde destacados dirigentes autonómicos expresaron su rechazo a la consulta por ser «innecesaria». Así, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, alineada con la corriente de Anticapitalistas, reclamó a Iglesias y Montero que «retiren» la consulta porque considera que es una «irresponsabilidad» e implica «cargar sobre la espalda» del partido una decisión personal.

«No se valoró el impacto»

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, cree que no se valoró bien «el impacto» de su decisión, y se alineó con las críticas hechas hace días por el alcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi', que defendió su «piso de currante» y que Podemos no debía parecerse a la «casta». Al líder de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, tampoco parece gustarle el referéndum. «Nunca se tenía que haber producido esta consulta, pero viene forzada por una campaña terrible», opinó. Por su parte, el portavoz de Podemos en Navarra, Carlos Couso, considera que la compra del chalé «denota, cuando menos, cierta mentalidad pequeño burguesa», palabras que fueron desautorizadas poco después por la dirección en la comunidad foral.

Mientras tanto, Iglesias y Montero defendieron ayer en el Congreso sus últimas decisiones y aseguraron que la consulta se mantiene. Pero no se quedó ahí. El líder de Podemos se revolvió contra los dirigentes autonómicos críticos, mencionando expresamente a Ripa y Rodríguez. «Espero que los compañeros que nos han criticado, si alguna vez ven puesta su credibilidad en cuestión, tengan la misma actitud que nosotros y pongan sus responsabilidades en manos de los inscritos», sentenció Iglesias, quien entiende que un político puede dimitir porque ha cometido una ilegalidad o porque quienes le otorgaron una responsabilidad han perdido su confianza en él.

Por su parte, Montero justificó en los pasillos del Congreso la consulta porque en Podemos «no decidimos ni Pablo Iglesias ni yo» y, remarcó, «ni ningún barón territorial ni ningún barón municipal».