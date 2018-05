Cristina Coto y Carmen Moriyón, juntas en el Martes de Campo Cristina Coto, Carolina Morilla, Carmen Moriyón, Pedro Leal, Camino Gutiérrez y Francisco Álvarez-Cascos, en el Martes de Campo. / M. ROJAS Álvarez-Cascos se remitió a los estatutos del partido, que recogen «un sistema de elecciones abierto a todos los militantes para elegir a los candidatos» PALOMA LAMADRID / DANIEL LUMBRERAS GIJÓN / OVIEDO. Miércoles, 23 mayo 2018, 01:02

Mientras que la noticia de la propuesta de Foro Siero se convertía en uno de los temas del día en Asturias, la protagonista disfrutaba de una comida festiva con motivo del Martes de Campo, que se celebró ayer en Oviedo. La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, acudió a la tradicional fiesta ovetense invitada por la presidenta y la secretaria general de Foro Oviedo, Carolina Morilla y Camino Gutiérrez, respectivamente. «Hace un día estupendo, me alegro de que esté así de bueno», señaló. Agradeció la invitación y se congratuló por estar en tal celebración, a la que nunca había acudido en calidad de primera edil gijonesa. Fueron los únicos comentarios que hizo a los periodistas que se acercaron para preguntarle por la propuesta del comité directivo de Foro Siero.

No quiso pronunciarse sobre la proposición anunciada por Eduardo Martínez Llosa, quien también fue de las primeros en ofrecer su respaldo a Francisco Álvarez-Cascos como candidato a la Presidencia del Principado en 2011. Moriyón disfrutaba de la festividad ovetense codo con codo con la actual presidenta de Foro, Cristina Coto. Es decir, a quien podría relevar si finalmente se presenta como candidata a liderar el partido.

La regidora gijonesa no quiso pronunciarse sobre la propuesta de Martínez Llosa

Coto tampoco quiso enturbiar la jornada de celebración que se desarrollaba en el paseo del Bombé, donde compartieron refrigerio destacados miembros del partido. «Estamos aquí con los compañeros de Foro Oviedo y otros compañeros de Asturias celebrando este día festivo», declaró sonriente. Asimismo, no perdió la ocasión para destacar «el día espectacular» que hacía «climatológicamente hablando y en todos los sentidos».

Sobre el respaldo del comité de Siero a Moriyón, Coto declinó hacer declaraciones. «Sencillamente, me he enterado por los medios. Por lo tanto, nada sé y nada puedo añadir. Sería precipitado por mi parte hacerlo», aseguró. De modo que no quiso aventurar situaciones futuras: «Vivo el día a día porque así se trabaja y se piensa en lo que hay que hacer». El secretario general de Foro tampoco fue más explícito sobre la propuesta que vio la luz gracias a Martínez Llosa. «No tengo ninguna opinión sobre lo que digan los militantes», subrayó Álvarez-Cascos.

«Libertad de voto»

El dirigente se remitió a los estatutos del partido y quiso dejar claro que Foro «es un partido donde los militantes tienen libertad de voto y acción para expresar lo que crean oportuno». Abundó en que el reglamento interno de la formación política «recoge un sistema de elecciones abierto a todos los militantes o un sistema de primarias para elegir a los candidatos». El método más adecuado, en su opinión.

Los responsables del resto de directivas locales se mostraron cautos ante la noticia política del día en Asturias. La mayoría de ellos señalaron que darán a conocer su decisión tras celebrar las pertinentes reuniones de los comités. La presidenta de Foro Nava, María José Rey, destacó que «Cristina es muy buena y Carmen también, excelente». Emplazó a analizar «las candidaturas que se presentan y los programas». «Al final, los afiliados serán quienes tendrán la decisión final», indicó.