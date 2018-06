Cristina Coto dimite como presidenta y portavoz de Foro: «Llegó el momento de decir basta» Cristina Coto esta mañana en la Junta General del Principado de Asturias. / Alex Piña El detonante de la decisión es el conflicto abierto en el partido después de que Coto tratara de ampliar la jornada laboral a una asesora que ya venía trabajando a tiempo completo RAMÓN MUÑIZ Gijón Viernes, 15 junio 2018, 13:16

La presidenta y portavoz parlamentaria de Foro Asturias, Cristina Coto, ha anunciado su dimisión a ambos cargos en una rueda de prensa en la que se la ha visto visiblemente emocionada. «Llegados a este punto es hora de decir basta», señaló. En una comparecencia sin preguntas la parlamentaria eludió referirse a su acta de diputada, lo que sugiere que se mantendrá dentro del grupo parlamentario. Foro necesita las tres actas para no ver a sus diputados diluirse como grupo mixto.

El detonante de la decisión es el conflicto abierto en el partido después de que Coto tratara de ampliar la jornada laboral a una asesora que ya venía trabajando a tiempo completo. La comisión directiva del partido revocó la medida solicitando a su presidenta que se acomodara al criterio de los otros dos diputados autonómicos, contrarios de la solución. «Lo que se me pide es contrario a nuestro ordenamiento jurídico; no lo voy a hacer porque no puedo hacerlo. Es una cuestión de legalidad», respondió Coto. La diputada insistió en que «la ley esta por encima de los estatutos de un partido».

Según su relato de hechos, desde que accedió a la presidencia del partido Coto habría decidido la situación de los asesores de acuerdo con el secretario general, Francisco Álvarez-Cascos, sin dar cuenta de ello a la comisión directiva. «La única diferencia que presenta este caso es que mi secretario general discrepa de mi decisión, creo que es la primera vez que tomo una decisión sin su consentimiento», subrayó. Tras la discrepancia, la comisión directiva recriminó la decisión de la presidenta. «He sido desautorizada», asumió Coto, quien anunció que la asesora a la que pretendía ampliar la jornada ha dimitido, hecho que ligó a «las represalias».

«Seguramente demasiado tarde he alcanzado a entender que para estar y no ser. mejor no estar», remarcó.