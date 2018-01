Coto insta al PP a evitar que el «tránsfuga» de Foro de Valdés acabe liderando su partido Mercedes Fernández y Cristina Coto, firmando el acuerdo de coalición PP-Foro para los comicios de 2016. / ÁLEX PIÑA Vincula su marcha del partido a su desacuerdo con la coalición PP-Foro; Carlos López matiza que se fue en «solidaridad» con el edil sancionado ANA MORIYÓN OVIEDO. Sábado, 13 enero 2018, 05:16

Pese a haber concurrido en coalición en las últimas elecciones nacionales, la relación entre PP y Foro sigue siendo muy compleja. Tanto que la presidenta de Foro, Cristina Coto, ha solicitado vía carta a su homóloga en el PP, Mercedes Fernández, que no permita que uno de sus exconcejales en Valdés acabe liderando el PP en este concejo. Se trata de Carlos López, concejal electo en 2015 que abandonó el partido un año después, aunque continuó como edil no adscrito hasta el pasado mes de noviembre.

El meollo de la cuestión es que la decisión de Carlos López de marcharse de Foro está, de alguna manera, vinculada precisamente a la coalición entre PP y Foro. El edil se dio de baja en Foro en disconformidad con la decisión de la dirección del partido de expedientar al portavoz municipal, José Modesto Vallejo, tras haberse negado a participar en las campañas de las elecciones generales de 2015 y 2016 en favor de aquella coalición. Desde entonces, los tres ediles que tenía Foro en Valdés -precisamente del que es natural el secretario general del partido, Francisco Álvarez-Cascos- pasaron a ser concejales no adscritos. Carlos López dejó su acta hace unos meses y, recientemente, ha trascendido que ahora milita en el PP, y que parece estar destinado a liderar la formación en futuros procesos electorales. «Por el momento, a día de hoy, soy un militante de base», quiso matizar ayer el protagonista de la historia. López evitó hacer valoraciones sobre la petición de Coto al PP «para no entrar en polémicas» con la comisión directiva del que fuera su partido, aunque sí quiso aclarar que «en ningún momento fui expedientado ni sancionado. Abandoné Foro en solidaridad con un compañero».

En su misiva, Cristina Coto comienza señalando que no es propósito de Foro «entrometernos en las cuestiones internas» del PP, pero añade que «carece de toda lógica política de buena vecindad» que Carlos López, al que considera un «tránsfuga», acabe liderando el PP de Valdés. Desde Foro se interpreta que su marcha del partido está relacionada directamente con su desacuerdo con la presentación de la candidatura de Foro en coalición con el PP. Y, por lo tanto, mantienen que es «contrario a toda lógica política» que ahora sea el PP quien le «acoja en sus filas como persona llamada a liderar el partido en Valdés».

La dirección del PP de Asturias no ha querido, por ahora, responder públicamente a las peticiones de la presidenta de Foro. No obstante, desde la formación no esconden su sorpresa por el hecho de que un partido constituido por militantes y dirigentes que procedían del PP se escandalice ahora cuando otros abandonan sus filas para volver a esta formación.