Cristina Coto no asistirá a la reunión de Foro que cuestionará su gestión en el grupo parlamentario Cristina Coto. / Álex Piña Delega en el secretario general, Álvarez-Cascos, para no condicionar el debate ANDRÉS SUÁREZ Gijón Miércoles, 13 junio 2018, 14:55

La presidenta de Foro, Cristina Coto, no asistirá a la comisión directiva extraordinaria que Foro celebra esta tarde, y en la que previsiblemente se revocarán algunas de las decisiones que ha tomado al frente del grupo parlamentario. Coto ha remitido una carta al secretario general, Francisco Álvarez-Cascos, en la que delega en él la competencia para presidir la reunión.

Lo hace, según ha podido saber este periódico, con el argumento de que de esta manera, con su ausencia, no condicionará el debate sobre sus decisiones al frente del grupo y particularmente la de modificar la categoría y el salario de una de las asesoras del mismo, decisión no compartida por el resto de diputados. Una mayoría de la dirección sostiene que tal decisión solo puede ser adoptada por la comisión directiva y prevé rectificarla. Coto remite sus explicaciones a las ofrecidas la pasada semana en la Junta General, en el sentido de que la gestión del grupo ha sido siempre competencia suya y del secretario general y no de la dirección.