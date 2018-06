El criterio ecologista de Ribera pone en alerta a Fade y sindicatos en Asturias

Aún no ha tomado posesión del cargo, pero el nombramiento de Teresa Ribera al frente del Ministerio de Energía, Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático suscita muchas suspicacias en el Principado. La propia cartera con sus competencias no gusta a la patronal ni a los sindicatos, que preferirían la unión de industria y energía en un mismo ministerio. Pero tampoco agrada el perfil de esta madrileña, que no ha dudado en pedir la salida inmediata del carbón del 'mix' energético o tuitear en contra del mantenimiento de las térmicas y de la propuesta de vender las centrales antes que de cerrarlas. «Pues nada... a ver quién se aventura a comprar semejante marrón... y ojalá no conlleve despilfarro de dinero público en contra de nuestro futuro y nuestra salud», comentó en la red social hace poco más de diez días.

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, Belarmino Feito, fue ayer de los más beligerantes. «Dejar Energía con Medio Ambiente y sin Industria es un error muy grande que va contra la competitividad de esta región», aseguró, para defender que es «absolutamente compatible cumplir con los objetivos de la Cumbre de París con el mantenimiento a medio plazo de las térmicas».

En los sindicatos la designación tampoco ha sentado bien, aunque esperan que las posiciones de Ribera se atemperen al frente del ministerio y que Pedro Sánchez cumpla sus compromisos con las comarcas mineras. En 2016, se dio un baño de multitudes en El Entrego y defendió la presencia del carbón en el 'mix'. «Espero que tenga en cuenta la realidad y los informes técnicos, más allá de la demagogia», afirmó ayer el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, que recordó que el 17,4% de la energía consumida en 2017 provino de la generación térmica y la importancia que tiene en la economía regional, tanto en la gran industria, como en el transporte o en los tráficos de El Musel. En este sentido, apuntó que prescindir de ella solo implicará un incremento de los precios de la luz y una merma de la competitividad. «Esto no es una opinión, es una realidad», recalcó.

El compromiso de Sánchez

El secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, recordó también el compromiso de Sánchez y destacó importancia «vital» para la región de la gran industria. Por ello, pidió al Gobierno que en la transición energética «tenga en cuenta a los trabajadores, las comarcas y la necesidad de precios de la luz estables y competitivos». «De lo contrario apelaremos a la responsabilidad del Ejecutivo», advirtió.

El secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Damián Manzano, se mostró «muy preocupado» de que solo se tenga en cuenta «la perspectiva ambientalista» por sus consecuencias en la industria. «No queremos compensaciones que llenen a Asturias de prejubilados, queremos alternativas de empleo», avisó, a la expectativa de ver si hay Ministerio de Industria. «Me molesta la contradicción y el seguidismo de los partidos políticos en Asturias que opinan una cosa u otra dependiendo de quién esté en el Gobierno», afirmó.

El secretario general de UGT-FICA, Jenaro Martínez, quiso dar un margen de confianza para ver si es «sensible con las térmicas y el carbón», aunque también avisó de que «cualquier política errónea no sería aceptada y no dudaremos en combatirla. Mientras, el secretario general del SOMA, José Luis Alperi, uno de los máximos apoyos de Sánchez en la región, le dio un voto de confianza, y cree que, a pesar de sus declaraciones, seguirá las políticas energéticas que marque el PSOE. «Juzgaremos actos, no previsiones», insistió por dos veces, para defender que el nuevo presidente «conoce bien el problema del sector minero» y llevará a cabo «políticas de izquierda de verdad».

Además, el consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Isaac Pola, expresó su confianza en que con el nuevo Gobierno central puedan mantener una relación «estrecha y positiva».