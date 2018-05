Ripa se muestra «dolido» por la compra del chalé de Iglesias y Montero y León dice que «da igual dónde vivan» 00:55 Daniel Ripa y Emilio León. El secretario general de Podemos Asturias y el portavoz parlamentario de la formación no comparten la vía de la consulta a las bases y defienden la aplicación del código ético del partido PALOMA LAMADRID / AGENCIAS Lunes, 21 mayo 2018, 16:18

El acalorado debate que ha suscitado la decisión de Pablo Iglesias e Irene Montero de comprar un chalé de 600.000 euros en la sierra de Madrid tiene su reflejo en el seno de Podemos en Asturias. De hecho, su secretario general y su portavoz en la Junta General han evidenciado este lunes su diferente visión del asunto.

Daniel Ripa ha expresado su «opinión personal» y dejado claro que la adquisición de Iglesias y Montero «no le gusta» y que está «dolido», mientras que Emilio León ha subrayado que «da exactamente igual» dónde vivan los dirigentes políticos porque «lo importante son las políticas» que se defienden o aplican, «no en qué casa viven».

Ripa, que se ha pronunciado sobre la polémica compra en una concentración organizada por UGT y CC OO para reclamar a la patronal la subida de los salarios y la reactivación de los convenios colectivos bloqueados en el Principado, ha señalado que Podemos en Asturias se rige por un «estricto código ético», que les ha llevado a donar 145.000 euros desde el inicio de la legislatura para fines sociales. En su caso particular, ha detallado, «cobro 12 pagas de 1.965 euros y he donado 40.000 euros desde el inicio de la legislatura, vivo en un piso de alquiler en el barrio de Pumarín, que me cuesta 600 euros, y ese dinero fluye a proyectos sociales». Y tras dar estas cifras, ha subrayado: «Quiero dar el mensaje de que de la crisis y la precariedad saldremos todos juntos, no primero unos y luego otros».

Con todo, Ripa ha criticado la «intolerable persecución que están viviendo Pablo Iglesias e Irene Montero, con la mayor campaña de acoso y derribo de la Democracia».

Por su parte, Emilio León ha afirmado que «lo que cada uno haga con su dinero es su problema» y que «dónde vivan me da exactamente igual», aunque ha dejado entrever cierta censura al afirmar que «no se puede pedir a la gente que se apriete el cinturón cuando uno lleva tirantes».

En lo que han sí coincidido ambos dirigentes es en cuestionar la consulta a las bases sobre el futuro en el partido de Iglesias y Montero. Ripa, sin pelos en la lengua, ha calificado la convocatoria de «error» y ha valorado que «hay un debate público que, sin duda, está produciendo desgaste a Podemos»: «Es problemático que esto se convierta en un asunto sobre el que tenga que versar una consulta», ha sentenciado. Emilio León, por su parte, ha descartado dimisiones, pero «formular un plebiscito no es la mejor manera de afrontar ese debate».

A su juicio, Podemos no debe limitarse a dar una respuesta «defensiva» a esta cuestión sino impulsar «un debate de fondo» sobre estas cuestiones tras haber elevado desde su irrupción en la vida política «el listón de exigencia» con la limitación de sus salarios, sus donaciones a finales y sus comportamientos ejemplares.