«Sánchez conoce muy bien Asturias, será una prioridad para el Gobierno»

La Delegación del Gobierno en Asturias ya tiene nueva titular. Se trata de Delia Losa, muy vinculada a las cuencas -su padre fue alcalde de Mieres- y con una larga trayectoria en el PSOE ovetense, que sustituirá en el cargo al popular Mariano Marín. Losa ha jugado además un papel especialmente activo en apoyo de Pedro Sánchez cuando este pugnaba por recuperar el liderazgo perdido en el PSOE, en aquellas primarias en las que derrotó a la andaluza Susana Díaz. La nueva delegada, que será nombrada hoy por el Consejo de Ministros, presume del compromiso de Sánchez, ahora presidente, con Asturias, y da por hecho que habrá soluciones satisfactorias para algunas de sus prioridades, caso del impulso definitivo de sus infraestructuras o la garantía de un horizonte de futuro para las comarcas mineras.

-¿Estaba en sus planes ser delegada del Gobierno?

-No me lo esperaba, lo digo de corazón. Me lo han planteado esta semana y lo abordo desde el sentido del deber con mi partido. Me lo plantearon y dije: 'Aquí estoy, al servicio del partido'.

-¿Cómo afronta el reto de representar al Estado en Asturias?

-Como un gran honor y una importante responsabilidad. Es una satisfacción que alguien me tenga en valor y piense en mí para desempeñar este cargo. Con el Gobierno de Pedro Sánchez, además, hay una coincidencia total en los planteamientos, así que mi compromiso es el de trabajar para que ese proyecto se pueda llevar a buen término. Haré todo lo posible para no defraudar a nadie.

-¿Cuáles son los principales retos que, a su juicio, el nuevo Gobierno socialista tiene por delante en Asturias?

-El primero, trabajar en apoyo de los sectores más desfavorecidos de la sociedad y recuperar el tiempo perdido durante la crisis. Estoy convencida, además, de que Asturias va a ser una prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente conoce muy bien esta tierra, le tiene un afecto especial y su relación con ella es muy estrecha. Aquí recibió un gran apoyo de mucha gente en esos malos momentos que ya han quedado atrás.

-Hay retos clave. El futuro de las cuencas mineras, por ejemplo.

-Es un asunto que el presidente conoce muy bien, no hay más que ver quienes son las personas que están cerca de él, como la vicesecretaria general, Adriana Lastra, o María Luisa Carcedo. También aquellos con quien tiene más contacto, como el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, o el líder del SOMA, José Luis Alperi.

«Alternativas inmediatas»

-La realidad no es fácil.

-Todos tenemos claro que no se va a dejar abandonado un territorio tan amplio en el que vive tanta gente y con una actividad económica muy importante, para las cuencas en sí y para el conjunto de Asturias. Si en algún momento la actividad que es el sustento de miles de familias tiene que ir a menos, se buscarán alternativas inmediatas. En más de una ocasión Pedro Sánchez, en sus visitas a Asturias, ha mostrado en público su compromiso con las cuencas y yo estoy convencida de ello. El presidente ha estado aquí y conoce la realidad de primera mano.

-De Mariano Rajoy a Pedro Sánchez en la Moncloa. ¿Cree que Asturias saldrá ganando o perdiendo con el cambio?

-Estoy convencida de que saldrá ganando. Por lo que le decía del especial afecto que Sánchez tiene a Asturias y del conocimiento de esta tierra y sus necesidades. También por la gente que le rodea: Lastra, Carcedo... Y no solo eso, aquí han estado en los últimos meses socialistas que ahora ocupan responsabilidades en primera línea.

-¿Por ejemplo?

-El ministro de Fomento, José Luis Ábalos. No son gente que venga a Asturias de nuevas. Mariano Rajoy tenía a buen seguro mucho conocimiento de la realidad de Galicia, pero aquí actuaba de oídas.

El futuro del AVE

-Ahora que cita a Ábalos, el Principado tiene todavía compromisos pendientes de ejecución en el capítulo de las infraestructuras, como la conexión ferroviaria por alta velocidad con Madrid. ¿Apostará el nuevo Gobierno por la conclusión de las grandes obras pendientes en Asturias?

-Es seguro que habrá una apuesta clara por nuestras infraestructuras. Claro que hay 17 comunidades autónomas con sus necesidades, y que el dinero no es ilimitado, pero estoy segura de que el ministro tiene en la cabeza dar solución al déficit que en este ámbito sufre Asturias. Le puedo decir, además, que Adriana Lastra es la mejor garantía que los socialistas asturianos podemos tener, en este y en otros asuntos: lleva Asturias en la cabeza y en el alma.

-¿Cuál va a ser su aportación como delegada del Gobierno?

-Aportaré todo mi esfuerzo, mi ilusión, mi trabajo y mi convicción, para contribuir a desarrollar en Asturias los proyectos del Gobierno. Y si en algún momento tengo que ir a Madrid a decir que nadie se olvide de Asturias, lo haré (risas). Tengo muchas ganas de apoyar en lo que pueda para que esta comunidad salga adelante.