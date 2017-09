«Disgusto» en el Gobierno por el 'no' de agrupaciones a la gestión de Fernández En el Ejecutivo se da por seguro que la labor de la dirección saliente de la FSA será aprobada en el congreso y se precisa que, en caso contrario, la situación se complicaría A. S. OVIEDO. Sábado, 23 septiembre 2017, 02:48

No está siendo plato de buen gusto para el Gobierno regional el carrusel de acontecimientos de los últimos días, con agrupaciones de peso y relevancia como Gijón, Oviedo, Langreo o San Martín del Rey Aurelio rechazando la gestión de la dirección de la FSA encabezada por Javier Fernández, también presidente del Principado. Con «disgusto» y descontento se ha encajado en el gabinete ese 'no' por considerarlo injusto, aunque si como parece el congreso del próximo fin de semana da su visto bueno a esa gestión, todo apunta a que el debate no irá a mayores.

Hay, por tanto, descontento en el Gobierno con el devenir de los acontecimientos. Sorprende que se esté censurando la labor de Fernández al frente del partido por una cuestión, la polémica vivida este último año por la situación federal del partido, cuando no se trata de algo directamente vinculado con la política asturiana y, por tanto, con el ámbito directo de actuación de la ejecutiva autonómica. Tampoco se admite como válido el argumento que esgrimen algunos sectores de que en realidad este voto de castigo tiene como destinatario al secretario de Organización, Jesús Gutiérrez, y no al propio Fernández.

La clave está en lo que sucederá en el congreso del próximo fin de semana en el que se votará la gestión de la ejecutiva. Los cálculos que se manejan apuntan a que se aprobará con cierta holgura. En el Gobierno, de hecho, valoran el papel del secretario general electo, Adrián Barbón, y de algunas de sus personas más próximas, que en sus asambleas locales han defendido el voto favorable. De cumplirse esa expectativa, en el Ejecutivo se apunta a que no habrá problemas. Pero de tumbarse la gestión de Fernández, se advierte, habrá complicaciones.

Pérez teme que las críticas al presidente den alas a la oposición en la Junta General; los 'sanchistas' lo niegan

El asunto es sensible y el rival de Barbón en las primarias, José María Pérez, alertó ayer del riesgo de que el cuestionamiento de la figura de Javier Fernández, aun siendo una cuestión de partido, afecte en clave pública y dé alas a los partidos de la oposición en la Junta General, aunque en realidad no sea esa la intención de los militantes. Un argumento que desde el sector 'sanchista' se negó con vehemencia, precisando que esta es una cuestión interna y que nadie está poniendo en duda la figura del presidente.