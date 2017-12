Emilio León: «A día de hoy, con estas cuentas, no pondremos el sí» Emilio León, en el programa La Lupa de Canal 10. / JOSÉ SIMAL El portavoz de la formación morada en la Junta avanza que si no hay un acuerdo, «presentaremos una enmienda a la totalidad» D. FERNÁNDEZ GIJÓN. Miércoles, 13 diciembre 2017, 07:50

Unas horas antes lo había advertido el representante de Podemos en la Comisión de Hacienda Enrique López y, posteriormente, en el programa La Lupa de Canal 10, lo refrendó el portavoz de esta formación en la Junta General, Emilio León: «A día de hoy, con estas cuentas que nos han presentado, no pondremos el sí». De esta forma, Podemos activa el cronómetro y muestra al Gobierno regional sus cartas. Si antes del próximo día 20 el Ejecutivo no cierra un acuerdo presupuestario con este partido, «presentaremos una enmienda a la totalidad», como anunció ayer en La Lupa el diputado.

En el proceso de negociación de los presupuestos de 2018, Podemos ha planteado una serie de exigencias en materia de empleo, educación, vivienda, lucha contra la corrupción y protección social para garantizar su apoyo. Incluso llegó a mostrar su disposición a aparcar para más adelante las negociaciones si el Gobierno regional se comprometía ahora a aceptar su propuesta de incluir el ciclo de 0 a 3 años en la red pública de Educación. La respuesta del Principado fue que esa implantación debe ser gradual argumentando la falta de recursos para el atender el modelo universal, público y gratuito que plantea Podemos. «Nosotros incluso estamos de acuerdo en aceptar que esa implantación se gradual, pero no hay una propuesta real y creíble por parte del Principado», afirmó Emilio León, quien insistió en que «a día de hoy, con estas cuentas, Podemos no pondrá el sí a estos presupuestos».

Sin embargo, el portavoz parlamentario no quiere que esta afirmación sea tomada como el cierre de una puerta definitiva a conseguir un acuerdo. «Si el Principado quiere, hay tiempo por delante -el próximo día 22 es el pleno en el que se debatirán las enmiendas a la totalidad- para alcanzar un acuerdo. Pero si no lo hay, presentaremos una enmienda a la totalidad», avanza el portavoz de la formación morada.

«Cerrazón» del Ejecutivo

Emilio León no entiende la «cerrazón» del Gobierno regional de no atender su principal exigencia, la que hace referencia a las escuelas de 0 a 3 años, «cuando creemos que se pueden obtener los recursos necesarios» para atender esta demanda. «En el resto de temas no hay muchas diferencias con el Principado, por lo que es difícil de entender que no quieran atender esta petición», dijo.

El previsible apoyo de IU a las cuentas es insuficiente para el Principado para sacar adelante las cuentas del próximo año, puesto que la aritmética parlamentaria solo hace posible que prospere con los votos favorables del PP o de Podemos. Los populares dieron su apoyo a las cuentas de 2017 y 2015. «El PP posiblemente exige menos que nosotros porque el Gobierno suele presentar unos presupuestos que, quizás, están más próximos a las políticas del Partido Popular. Son, podríamos decir, los presupuestos en 'B' del PP», ironizó el portavoz parlamentario de Podemos.