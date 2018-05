«Lo que pasa en Cataluña es la expresión local de un conflicto global»

«Estoy aquí porque mis padres me enseñaron a luchar por mis derechos. No quiero que mi hijo Daniel viva en un país donde la mayoría pueda tapar los derechos de los que no piensan como ella». Así comenzaba el 6 de septiembre de 2017 el portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela (Barcelona, 1954) su discurso en el pleno en el Parlament en el que el independentismo dio de forma definitiva la espalda a la ley. Sus palabras, que levantaron de sus asientos con aplausos a los diputados de Ciudadanos, PSC y PP, fueron como una especie de premonición de lo que luego fue ocurriendo en Cataluña, donde el independentismo ha abrazado ideales «supremacistas y xenófobos». Abogado, sindicalista e histórico dirigente de Iniciativa perCatalunya (la marca catalana de IU), hoy retirado de la política activa, Coscubiela presentó ayer en Gijón 'Empantanados. Una alternativa federal al sóviet carlista', un libro en el que repasa los años del 'procés' y las posibles opciones que se presentan, con la mirada puesta en Europa.

–Han pasado casi tres meses desde aquel elogiado discurso suyo en elParlament. Viendo lo que ha ocurrido, es como si hubiera tenido en aquel estrado una bola de cristal.

–Cuando le puse el título al libro, 'Empantanados', me entró un pánico horroroso durante los dos meses desde la entrega del manuscrito hasta su publicación, ya que el título hubiera quedado desfasado. Pero desgraciadamente, todos los análisis han sido confirmados por la realidad: continuamos empantanados. La judicialización del conflicto solo ha servido para complicarlo más; el 155, que podía, según algunos, dar soluciones a situaciones, estas se empantanado más; la fractura social se profundiza; no hay iniciativas políticas para desbloquear la situación; han aparecido en Cataluña expresiones propias del nacionalismo muy vinculadas a concepciones supremacistas y xenófobas; en España está emergiendo de debajo de la alfombra una extrema derecha que nunca ha dejado de existir,... Es decir, se está poniendo en evidencia que la inexistencia de soluciones está condicionando la vida política en Cataluña y España para varias épocas.

–¿Se está en un punto de no retorno?

–Siempre hay retorno. Pero, mire, empezamos discutiendo sobre el modelo de Estado federal y en estos momentos no se discute de eso porque las distintas soluciones, como podían ser esa reforma federal del Estado o un referéndum pactado han quedado desfasadas. Estamos discutiendo si el 1-O se produjo una decisión legítima de proclamación de la república, sobre los presos, de legalidad o democracia, de la fractura social... Cuanto más tiempo tardemos en abordar políticamente este tema, más efectos colaterales se van a producir y más asignaturas pendientes tendremos que resolver.

–La solución política se antoja complicada teniendo en cuenta que la tensión es el principal alimento del independentismo.

–Mientras una parte del independentismo hoy hegemónica, la Puigdemont y Torra, se mantenga en la estrategia del cuanto peor, mejor, de plantear desafíos al Estado a sabiendas de que no hay posibilidad alguna de que puedan prosperar y mientras el PP esté paralizado y Ciudadanos se encuentre en posiciones más hipernacionalistas, la fractura seguirá alimentándose.

–Y con un presidente del Gobierno que tiene una moción de censura sobre la mesa...

–Es tremendamente urgente, casi vital, que la moción salga adelante. Estamos ante la evidencia, como dice la sentencia de la Audiencia Nacional, de que había un sistema de corrupción institucional encabezado por el PP. No puede haber una sociedad que conviva con esta situación y eso requiere que haya un cambio por razones de higiene democrática. Y aunque tampoco tengo muchas esperanzas de un cambio pueda suponer una realidad distinta para Cataluña sí que podría producir una cierta apertura de ventanas, de aire fresco.

–¿Entiende que Ciudadanos no apoye la moción delPSOE?

–Ciudadanos es un partido que se presenta como el adalid contra la corrupción, pero en la práctica da apoyo a muchos gobiernos que están pringados hasta las cejas. Este es uno de los momentos en los que los partidos deberían diferenciar entre los intereses partidarios y los del país. Sea cual sea la opinión que uno tenga sobre la gestión del PP, parece imposible pensar que a estos niveles a los que se ha llegado de evidencia de corrupción del PP, este partido esté capacitado para seguir gobernando el país.

–Hablaba antes del supremacismo del independentismo. ¿Es la época del populismo en Europa?

–El desafío soberanista catalán es la expresión local de una crisis global, fruto de una globalización sin reglas ni contrapesos sociales. El populismo solo se combate construyendo un sentimiento de pertenencia europea.