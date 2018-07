«El estilo cercano de Carmen Moriyón gusta a la mayoría de afiliados de Foro» Pedro Leal pasea por la calle de Sanz Crespo, en Gijón. / PALOMA UCHA Pedro Leal, presidente de Foro Asturias: «Con esta política socialista de ecologismo urbanita, Asturias está abocada a un desierto industrial y social» DANIEL FERNÁNDEZ GIJÓN. Domingo, 8 julio 2018, 04:58

Pedro Leal Llaneza (Langreo, 1971) recibe con «orgullo» una tarea imprevista que ha tenido que asumir: la presidencia Foro hasta el próximo mes de septiembre, cuando esta formación celebre su congreso. Será un cónclave en el que los afiliados no solo elegirán a su nuevo líder y candidato al Principado, una opción para la que el diputado regional se autodescarta en esta entrevista.

-No ha pasado ni un mes desde su nombramiento como presidente de Foro y ya se ha puesto a organizar el congreso de septiembre.

-Me siento honrado y orgulloso por ostentar la presidencia de Foro hasta la celebración del congreso por dos cosas. Una, porque fui elegido por unanimidad de todos mis compañeros; dos, porque tal y como marcan los estatutos, se está procediendo con normalidad cubrir las sustituciones.

-¿Era la renuncia de Cristina Coto la única salida para una situación que empezaba a ser complicada?

-Debemos partir de que la decisión de la anterior presidenta de dimitir como presidenta del partido y portavoz del grupo en la Junta General, así como la de abandonar su acta de diputada, fue una decisión propia, nadie en Foro le pidió su renuncia. A partir de ahí, ese es un tema resuelto. El partido sigue con su trabajo habitual y desde la más absoluta normalidad.

-Ella señaló directamente al secretario general del partido, Francisco Álvarez-Cascos, como el responsable de las tensiones.

-Ya me pronuncié en anteriores comparecencias al respecto y es un tema ya resuelto.

-Nadie ha anunciado su candidatura para las primarias de septiembre, pero han sido muchos que han pedido a Carmen Moriyón que se presente.

-Carmen Moriyón dijo que quería respetar los tiempos y ha cumplido su palabra, con lo cual ya demuestra que es una persona de fiar. En mi opinión, como presidente, haga lo que haga o decida lo que decida es un hecho ya patente que su estilo cercano gusta a la gente y a la mayoría de la militancia de Foro. Eso es indudable. Y creo que ante la sociedad asturiana, Carmen Moriyón representa un estilo de gobernar distinto, porque sin tener mayoría ha sabido sacar adelante una gestión a base de diálogo, de consenso y acuerdos... Y eso es totalmente lo contrario que ha hecho Javier Fernández en el Principado, donde ni diálogo, ni consenso ni acuerdos.

-Interpreto de sus palabras que usted también apuesta por Carmen Moriyón.

-Yo lo que digo es que la decisión depende de ella. Yo hago una reflexión como presidente y no está dentro de las competencias de la presidencia de Foro avalar candidatos. Yo hablo por lo que percibo entre los afiliados.

-¿Usted valora presentarse a las primarias?

-En mi cabeza solo está organizar el congreso. Mis objetivos principales cuando acepté esta responsabilidad son: hacer un congreso ejemplar y participativo; la cercanía a las comisiones ejecutivas locales y conectar de nuevo el grupo parlamentario a las comisiones directivas de Foro.

-¿Habrá más de una candidatura?

-Yo lo que puedo decir es que veo bastante unidad en el partido. Mientras vemos a otras formaciones dividas, en Foro esa división no existe. Hay unión entorno proyecto, no personas.

-¿Es factible una coalición electoral para las próximas autonómicas con el PP como ocurrió en las dos últimas generales?

-Estamos ahora con las máximas expectativas de afrontar unas elecciones para ganar. Estamos unidos en torno a un proyecto, algo que no ha sucedido en ningún otro partido, no en alianzas o coaliciones. Los asturianos están viendo lo que vale un voto y lo que vale un escaño. Ven nuestro trabajo en el Congreso, con nuestra aportación en los presupuestos de 2017 y 2018. Nuestro proyecto está centrado en Foro y tenemos las máximas expectativas para el año que viene. Gracias a Foro y al pacto con el anterior Gobierno de España se sentaron las bases para salir de la decadencia estábamos inmersos y suscribimos un programa específico que se comenzaba cumplir, como el AVE, el plan de vías. Somos una formación útil para Asturias y estamos en condiciones de afrontar este ciclo electoral por la misma senda que hemos establecido.

-¿A un año de las elecciones, cómo resumiría los seis de mandato de Javier Fernández?

-Los datos del Instituto Nacional de Estadística nos confirma que el cambio en Asturias es más necesario ahora que el que en 2011 intentamos propulsar desde Foro. Los años de mandato de Javier Fernández han ahondado más en la decadencia de Asturias. Ha estado al frente de un gobierno inoperante que ha paralizado una comunidad y ha impedido el progreso de los asturianos. Seguimos con los problemas estructurales de todo tipo: infraestructuras, reindustrialización -¡mira como estamos y ahora se presenta una muy gorda con la transición energética-, seguimos a la cola de empleo... Solo hay que darse una vuelta por la página del INE para comprobar que estamos a la cola de todo, peor que en 2011.

-Es esta una legislatura caracterizada por la falta de diálogo, tanto en la izquierda como en la derecha

-El Gobierno del Principado no ha querido diálogo con nosotros. Javier Fernández ha sido quien ha marcado la línea de con quién quería tener diálogo y con quién no. Yo he asistido con él a dos reuniones de presupuestos e íbamos con propuestas, con papeles en la mano, y a nosotros no se nos entregaba nada. Lo cual viene a decir que era solo un diálogo de atrezzo. Fuimos con propuestas concretas, sin líneas rojas, y no hubo respuesta. Espero que este año de legislatura que queda no sea una concatenación de actos para rendir un homenaje a la jubilación de Javier Fernández.

-El próximo viernes, en la Junta, tienen los partidos asturianos una oportunidad de dar una imagen de unidad. Será durante el pleno monográfico sobre el carbón y energía.

-Desde que se fundó, en Foro defendimos siempre la importancia que tiene la energía y la dependencia del carbón dentro del mix energético. El problema es que ahora aparentemente hay cierto consenso en este tema, pero hay que pasar de las palabras a los hechos. ¿Qué ha hecho Javier Fernández para evitar llegar a esta situación? Durante su época de senador, que fueron unos cuantos años, no le recuerdo ninguna intervención en este respecto. Tampoco cuando fue secretario de Transición Energética en el PSOE. De hecho, una de sus colaboradoras en ese órgano, la ahora ministra (Teresa Ribera), una fundamentalista ecologista urbanita, es la que defiende una descarbonización radical. Si ya es preocupante la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España, más lo es en Asturias, que cuenta con un PSOE seguidista y sucursalista

-¿Cómo se debe afrontar esa transición energética?

-No estamos capacitados todavía para canalizar esa energía que viene de las renovables. Debe invertirse más en tecnología para que ese carbón reduzca las emisiones. En Alemania y en EE UU ya se hizo para que sus centrales sean sostenibles medioambientalmente. Perder el carbón será perder soberanía energética. Bajo ese amparo del ecologismo lo que haremos será comprar la energía a las nucleares francesas, que nos subirán el precio. ¡Qué nadie lo dude!

-La ministra Ribera plantea nuevos fondos mineros

-Es el soborno anterior. Y mal invertido, porque los anteriores fondos mineros no han servido para reindustrializar las comarcas. La ministra lo quiere localizar el tema en las cuencas y no, está equivocada, es un tema el energético que afecta a toda Asturias. Si subimos a nuestras empresas la electricidad, se van a ir. Con esta política de ecologismo urbanita, Asturias está abocada a un desierto industrial y social.