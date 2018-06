Fade pide que se garantice la inversión y que no se ceda a «tentaciones populistas» Los sindicatos reclaman al PSOE la derogación de las leyes del PP en materia laboral y de seguridad ciudadana y la subida de salarios ANA MORIYÓN Gijón Sábado, 2 junio 2018, 04:16

Apenas acababa de ser elegido presidente del Gobierno cuando, desde Asturias, le salían a Pedro Sánchez toda una lista de quehaceres. La Federación Asturiana de Empresarios (Fade), por un lado, pedía al nuevo inquilino de la Moncloa que cumpliera con los compromisos de inversión previstos para Asturias en los presupuestos generales del Estado elaborados por el PP. Y, al mismo tiempo, los sindicatos le reclaman la derogación de la reforma laboral y la subida de los salarios.

Tendrá Pedro Sánchez que hacer equilibrio para contentar a ambas partes, máxime cuando los empresarios asturianos le exigen también que no ceda a «tentaciones populistas» y no revierta las reformas económicas puestas en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy, como la propia reforma laboral.

Fade entiende prioritario que el nuevo Gobierno cumpla los compromisos de inversión contemplados en los presupuestos generales en relación, por ejemplo, a la variante de Pajares y a otras infraestructuras cuya ejecución está pendiente de completarse. Pero también, añade el organismo que lidera Belarmino Feito a través de un comunicado, demanda mayor atención a las necesidades de la región en el ámbito de la financiación autonómica.

Desde Fade se solicita al nuevo presidente, igualmente, que la acción de Gobierno no esté condicionada por intereses «que no sean los del conjunto el país» y que tampoco «ceda a tentaciones populistas exclusivamente escoradas a lo social». De no ser así, advierte, defenderá la convocatoria «sin demora» de unas elecciones generales.

Los empresarios asturianos instan también al futuro equipo de Pedro Sánchez a «garantizar la estabilidad política e institucional», de manera que no se «quiebre la credibilidad y la confianza entre los inversores y los organismos económicos internacionales alcanzados por España en estos años». La patronal asturiana, en línea con las organizaciones nacionales de las que forma parte, considera que el Gobierno debe continuar impulsando reformas económicas «para robustecer el crecimiento económico» y, en ningún caso, revertir las que ya están en marcha, como la laboral, que, apunta, «ha tenido un gran protagonismo en la salida de la crisis y la recuperación del empleo». La organización se sumó a las felicitaciones al nuevo presidente, Pedro Sánchez, pero también tuvo palabras para Mariano Rajoy. «Debe reconocerse su trabajo y el de su gobierno en la superación de la crisis económica más grave de la historia de nuestra democracia», dijo.

El mensaje de los agentes sociales es bien distinto. El secretario general de UGT Asturias, Javier Lanero, entiende que precisamente lo primero que debe hacer el nuevo gobierno es volver a poner en el centro de las políticas a las personas, citando como prioridad la derogación de la reforma laboral y la reforma de las pensiones. «Lo prioritario ahora que va a haber un gobierno con una línea más de izquierdas es volver a poner en el núcleo de todas las políticas a las personas, a los trabajadores y a los ciudadanos, sobre todo a aquellos colectivos más desfavorecidos», defendió. Lanero confía en que Pedro Sánchez traiga consigo una nueva vía de diálogo social aparejada a la supresión de las principales políticas que, durante los últimos años, «han traído recortes de derechos y libertades muy importantes para todos los trabajadores». A su juicio, es necesario abordar la supresión de la reforma laboral, llevar a cabo la reforma de las pensiones y poner en la agenda la necesidad de subir los salarios. Y también, añadió, derogar la Ley de Seguridad Ciudadana que, denunció, «lo único que ha hecho es perseguir sindicalistas por ejercitar el derecho de huelga y poner muchos problemas a las libertades de expresión».

«Plan de choque»

Su homólogo en CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, reclamó al nuevo Gobierno socialista «un plan de choque» para generar empleo y actividad económica, y subir los salarios y las pensiones, a la vez que añadió que la apuesta por «la igualdad de género» también debe ser una prioridad. Señaló a través de un comunicado que «era una urgencia democrática sacar al PP de la Moncloa, por ser una organización corrupta». No obstante, entiende que ahora, «para recuperar la credibilidad en las instituciones, es necesaria la convocatoria de elecciones democráticas». Lamentó, en cualquier caso, «la actitud cómplice de Ciudadanos con la corrupción apoyando a Rajoy».

En el sindicato SOMA, que ha venido mostrando su apoyo explícito a la figura de Pedro Sánchez en los últimos años, se interpreta lo ocurrido ayer en el Congreso como el «triunfo de la defensa de la honestidad y del 'no es no' a la impunidad». El secretario general del sindicato minero, José Luis Alperi, entiende que ahora «toca dar estabilidad, y recuperar la credibilidad en las instituciones públicas y en la política». Es hora, dijo, de poner la política «al servicio de la sociedad y de los trabajadores, aplicando sentido común, diálogo y políticas de izquierda».