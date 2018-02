Javier Fernández: «No soy partidario de la cooficialidad del asturiano» EFE Mercedes Fernández reta a Javier Fernández a mantener una «postura valiente» contra la oficialidad y éste recrimina la postura «impostada» del PP ANA MORIYÓN Gijón Viernes, 9 febrero 2018, 15:10

La presidenta del PP asturianos retó esta mañana al jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández, a mantener una postura «valiente» contra la oficialidad del asturiano en el seno de su partido, el PSOE, y le recriminó que su grupo parlamentario optara, hace justo una semana, por abstenerse ante el dictamen para el fomento del uso de esta lengua. Mercedes Fernández llegó incluso a acusar al dirigente socialista de «posibilitar con su abstención que los radicales triunfen en sus planteamientos», si bien la iniciativa parlamentaria, liderada por IU, no salió adelante porque solo consiguió el apoyo de Podemos, aunque está pendiente ahora de nuevas negociaciones con Foro.

Javier Fernández insistió esta mañana en que él no es partidario de la oficialidad de la llingua asturiana y que, durante su mandato, se ceñirá a aplicar la Ley de Uso y Promoción Lingüística, aunque aprobó por «democrático» que su partido pretenda avanzar hacia esa línea de cara a la próxima legislatura. Reconoció, una vez más, que la oficialidad supondrá unas obligaciones en materia educativa y también para la administración pública que, personalmente, no comparte, aunque mostró sus dudas de que pueda implicar las connotaciones nacionalistas que plantea el PP. «Puede haber minorías, las ha habido siempre», respondió, sin ocultar tampoco que pueda existir cierto riesgo de que así suceda. No obstante, defendió que «la identidad de los asturianos, que siempre ha sido integradora, no puede basarse en un elemento tan conflictivo».

Dicho esto, Javier Fernández aprovechó para recriminar a la líder del PP su responsabilidad en que la lengua asturiana se convierta en un «elemento de confrontación más allá de lo normal en política». Puesto que, abundó el dirigente socialista, «se puede ser comedido o radical, sincero e impostado, en cualquier lengua, y su discurso tiene mucho de impostado», le afeó, para asegurar a renglón seguido que el PP llegó a proponer en el Congreso un cambio en el Estatuto de Autonomía que hubiera permitido aprobar la cooficialidad con una mayoría simple. «En la próxima legislatura se necesitará el apoyo de tres quintas partes de la Cámara. Yo no voy a estar, usted sí. Pero si sigue así seguirá donde está, en el duro banco de la oposición», concluyó. «O no», se escuchó contestar a Mercedes Fernández.