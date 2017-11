Fernando Lastra critica que el PSOE facilite a Rajoy sus presupuestos y enoja al 'sanchismo' El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, ayer, en un momento de su intervención en el pleno de la Junta. / EFE / CEREIJIDO Sostiene que el aval socialista al nuevo cupo vasco conduce a «aprobar» las cuentas del PP | Los afines al secretario general niegan la tesis del consejero, le recuerdan que «apoyó entregar el gobierno a la derecha» y le acusan de hacer «baja política de salón» ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 24 noviembre 2017, 03:52

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, disparó ayer una carga de profundidad contra la dirección federal que encabeza Pedro Sánchez al cuestionar abiertamente su decisión de apoyar en el Congreso el nuevo cupo vasco pactado por el Gobierno central y el PNV. Un respaldo, opinó, que equivale a «aprobar» el presupuesto estatal de 2018 elaborado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. «Con este acuerdo aprobamos el presupuesto del PP porque le entregamos los votos de la fuerza política que tiene la llave para aprobarlo», anotó el consejero en la Junta General, en una reflexión que tiene que ver con el hecho de que los nacionalistas vascos, como contrapartida por el cupo, presumiblemente aportarán sus decisivos escaños para que las cuentas del próximo ejercicio prosperen. Sus palabras provocaron una profunda irritación en el 'sanchismo'.

El nuevo cálculo del cupo vasco salió adelante ayer en el Congreso con el apoyo principal de PP, PSOE y Unidos Podemos. El debate se coló en el pleno de la Junta General a través de una intervención del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que hiló las ventajas que obtiene el País Vasco con el «esperpento» de las inversiones estatales en las infraestructuras asturianas. Lastra cogió ese hilo y lanzó una reflexión cargada de intencionalidad.

Más información IU emplaza al Principado a recurrir ante el Constitucional el nuevo cálculo del cupo

«¿Cinco años de cupo, cinco años de oscuridad en cuanto a cómo se calcula y a sus efectos sobre el sistema de financiación general justifican la aprobación de un presupuesto?», se preguntó Lastra sobre la vinculación entre ambas cuestiones. El consejero apuntó a «grupos parlamentarios minoritarios» que en realidad funcionan como «lobbies» y que «chantajean» al Gobierno central para apropiarse del grueso de las inversiones, en velada alusión al PNV, y lamentó que haya otras formaciones que, «por pasiva», toleran esta forma de proceder.

«Solo Ciudadanos y Bildu no apoyan el cupo, que Lastra diga si está con unos o con otros»

A partir de ahí, se planteó en voz alta la posibilidad de articular «una estrategia distinta» a la actual, toda vez que, dijo, del escenario presente hay varios beneficiarios y ninguno es el PSOE. Citó al PNV, que logra inversiones extra y un nuevo cálculo del cupo. A Ciudadanos, que tiene una posición, «sincera u oportunista, pero una posición». Y al PP, si logra el objetivo de sacar adelante el presupuesto de 2018. Pero, ¿y el PSOE?, vino a preguntarse.

«Nosotros, y les dejo a ustedes que lo valoren, decidimos que con este acuerdo -el del cupo- aprobamos el presupuesto del PP, porque le entregamos los votos de la fuerza política que tiene la llave para aprobarlo», aseveró. Y remachó, tajante: «Esta es la decisión que aprueba el presupuesto».

Las reflexiones de Lastra llegaron pronto a oídos de los dirigentes 'sanchistas', que no ocultaron su irritación. «Es una pena que el consejero no reaccionara igual cuando algunos decidieron entregarle no un presupuesto, sino el gobierno por cuatro años, a la derecha», indicó uno de ellos en referencia a la abstención socialista, que Lastra defendió, que permitió la investidura de Mariano Rajoy. Algo que, recalcó, «él no solo no rechazó, sino que pública y privadamente apoyó» y para lo que buscó avales en las agrupaciones.

«Solo Ciudadanos y Bildu no apoyan el cupo, que Lastra decida si está con uno de los dos», lamentó otro afín a Sánchez, que recordó que el PSOE siempre ha votado a favor de los acuerdos sobre el modelo económico vasco, «un hecho diferencial que aparece recogido en la Constitución». Según estas fuentes, el PSOE trabaja en la consecución de un nuevo modelo de financiación favorable para las comunidades «y el consejero Lastra debería estar en esa exigencia y no en baja política de salón». Con sus palabras «hace un flaco favor al PSOE», sostiene este 'sanchista', que remarca que la financiación autonómica va por un lado y el presupuesto de 2018 por otro y que los socialistas en ningún caso se han posicionado a favor de las cuentas del PP.